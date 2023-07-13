Російський снаряд прилетів на подвір’я і вбив 85-річну жінку на Херсонщині сьогодні. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає НСН. Прокуратура розпочала розслідування.

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Російські окупаційні війська зранку 13 липня завдали артилерійського удару по селу Микільське у Дар’ївській громаді Херсонської області, внаслідок чого загинула літня жінка.

Обстріл стався близько 12:00. Один зі снарядів влучив у подвірʼя 85-річної жительки. Вона отримала поранення, несумісні з життям. Лікарям, які прибули на місце трагедії, залишилося лише констатувати смерть.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

За даними Херсонської ОВА, протягом минулої доби, 12 липня, росіяни здійснили 76 обстрілів Херсонської області, випустивши 487 снарядів з мінометів, артилерії, танків, «Градів», авіації, гранатометів, бойових машин піхоти та БпЛА. По місту Херсон ворог випустив 33 снаряди.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію за добу 2 людини загинули, ще 3 отримали поранення.

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