Вранці 4 липня армія рф обстріляла Херсон: двоє загиблих

Вранці 4 липня армія рф обстріляла Херсон, загинуло двоє людей. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає НСН.
За даними слідства, 4 липня близько 6:00 Збройні сили РФ здійснили артобстріл Херсона. Двоє містян – чоловік і жінка – дістали травми, несумісні із життям.
Дані щодо постраждалих уточнюються, зазначили в ОГП.
Пошкоджено житлові будинки.
На місці події працюють правоохоронці, щоб задокументувати черговий воєнний злочин, вчинений військовослужбовцями РФ, підкреслили в Офісі генпрокурора.
За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Додамо, що за минулу добу противник здійснив 68 обстрілів Херсонщини, випустивши 402 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 35 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію 6 людей дістали поранення.
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