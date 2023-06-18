Сьогодні окупанти вбили 4-річного хлопчика і його батька на Сумщині. Деталі трагедії повідомив Офіс генерального прокурора, передає НСН.

Сьогодні армія рф обстріляла з артилерії центральну частину міста Білопілля, загинули 4-річний хлопчик та його батько.

18 червня 2023 року окупанти упродовж дня з території російської федерації з артилерії обстрілювали центральну частину м. Білопілля Сумського району. Внаслідок обстрілу загинув 4-річний хлопчик та його батько, які перебували на вулиці, – йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивство (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління СБУ в Сумській області.

Як стало відомо, загиблий чоловік був правоохоронцем. Про це повідомляє Національна поліція у Сумській області.

Оперуповноважений Роман Бабенко загинув разом зі своїм сином сьогодні внаслідок чергової атаки військових рф. Йому було 38-років, а синочку лише 4, – йдеться у повідомленні

Ворог серед білого дня нещадно обстріляв з артилерії центральну частину м. Білопілля. Отримані травми виявились несумісними з життям правоохоронця та його дитини.

Важко знайти слова, які б змогли б зменшити душевний біль від втрати… Поділяємо горе сімʼї, рідних та близьких. Сумуємо разом з вами, ця втрата непоправна для усіх нас. Памʼятаємо та не пробачимо! – пишуть колеги

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