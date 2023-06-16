Російська ДРГ зайшла на Сумщину і розстріляла 6 лісників, осиротивши 12 дітей: імена і фото

Російська ДРГ зайшла на Сумщину і розстріляла 6 лісників, а потім ще півтори доби ворог знущався над тілами загиблих. За лічені хвилини напівсиротами стали 12 українських дітей. Про жахливу трагедію пише 15 червня ТСН, передає НСН.

На Сумщині, недалеко від кордону, днями окупанти розстріляли шістьох лісників. Наймолодшому з них був 31 рік, найстаршому – 50 років. Інші працівники лісгоспу були віком від 33 до 48 років. Всі вони загинули під час виконання своїх обов’язків в той час, коли їхали в службовому бусику.

Раніше була інформація, що це був артобстріл, але це не так. Зайшла ворожа ДРГ, яка впритул розстріляла наших співробітників, – розповів у коментарі для ТСН.ua керівник філії “Свеське лісове господарство” Олег Закусило

За його словами, працівники прямували здійснювати облік лісових насаджень в прикордонні.

Поїхали вшістьох, щоб швидше виконати завдання. Від військових було отримано дозвіл на проїзд та роботу. Спочатку ДРГ почала обстрілювати село, лісівники це почули та вирішили виїхати з того місця, де перебували. На лісовій дорозі, як виявилось, була засідка ДРГ, яка їх і розстріляла, – продовжує поділився обставинами трагедії Олег Закусило

Закусило також розповів, що у лісничого Сергія Волкова (йому було 48 років) залишилось четверо дітей – дві доньки та два сини. У 50-річного Андрія Михайленка, який нещодавно відмітив свій ювілей – двоє синів та донька, у 35-річного Андрія Буракова – маленький син, у 31-річного Олександра Глущенка – маленька донька, у 33-річного Сергія Заболотного – дві маленьких доньки, у 33-річного Івана Романченка – маленький син”.

Російська ДРГ зайшла на Сумщину і розстріляла 6 лісників: фото

48-річний Сергій Волков. У нього залишились дружина, двоє синів та дві доньки

33-річний Іван Романченко. У нього залишились дружина та маленький син

35-річний Андрій Бураков. У нього залишились дружина та маленький син

31-річний Олександр Глушенко. У нього залишилась дружина та маленька донька

33-річний Заболотний Сергій. У нього залишилась дружина та дві маленьких доньки

50-річний Михайленко Андрій. У нього залишилась дружина, двоє синів та донька.

Як стало відомо, росіяни навмисно не давали забрати тіла загиблих півтори доби.

Над місцем розстрілу літав дрон, не було можливості забрати тіла наших колег. Зараз їх забирають, перевантажують в іншу автівку, потім повезуть на розтин, потім похорон, – повідомив журналістам Олег Закусило

Прикордоння України, Сумська область, як і Чернігівська, протягом тривалого часу перебуває під обстрілом росіян. Окупанти зазвичай з артилерії та мінометів гатять всюди, куди дістають своєю зброєю.

Наприклад, у ніч проти 13 червня ворог обстріляв дитячий інтернат на території регіону. А напередодні окупанти пошкодили декілька багатоповерхівок, приватних будинків та гаражів на території Білопільської громади.

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