Жорстоке вбивство родини з 4-річною дитиною: банда розстріляла і спалила автівку, а тіла закопали неподалік (фото, відео)

На Чернігівщини було скоєно жорстоке вбивство, жертвами якого стали 30-річний чоловік, 28-річна жінка та їхній 4-річний син. Кривавий злочин організував знайомий сім’ї, який для цього залучив ще двох спільників.

Про це повідомляє НСН з посиланням на поліцію Чернігівської області.

Правоохоронці розповіли, що 14 травня близько півночі до поліції надійшло повідомлення про зникнення сім’ї з Києва. Подружжя разом із дитиною поїхало на Чернігівщину купувати автомобіль, після чого зв’язок з ними обірвався.

Про зникнення сім’ї у поліцію повідомила кума подружжя Марія Закалюжна. У соцмережі вона написала, що її куми – родина Черевань – поїхали з Києва до Мени Чернігівської області і припинили виходити на зв’язок.

Поліція негайно розпочала пошуки зниклих і в одному з сіл Корюківського району поліцейські виявили спалену автівку киян, а за 500 метрів – закопані тіла з ознаками насильницької смерті.

На пошуки причетних до злочину було орієнтовано максимальну кількість особового складу поліції Чернігівщини. На місці події криміналісти вилучили низку речових доказів.

Поліцейські встановили, що подружжя вирішило купити автомобіль у знайомого на Чернігівщині. Із собою вони взяли велику суму для покупки та разом із сином вирушили за автівкою.

Дізнавшись про те, що кияни везуть із собою гроші, їхній 22-річний знайомий спланував убивство та озброєний напад.

За підозрою у вбивстві 30-річного чоловіка, 28-річної жінки та їхнього 4-річного сина поліцейські за силової підтримки спецпідрозділу КОРД затримали трьох мешканців Корюківщини: двох чоловіків і жінку.

Зловмисники розстріляли автівку з родиною киян, а потім підпалили її, щоб приховати сліди злочину. Тіла вбитих вони закопали неподалік від місця злочину.

В ході проведення невідкладних обшуків в оселях зловмисників вилучили речові докази.

Нині поліція розслідує кримінальне провадження за пунктами 1, 2, 6 та 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув‘язнення. Досудове розслідування триває.

Жорстоке вбивство на Чернігівщині. Відео від поліції

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