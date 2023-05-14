У Луцьку побили військового, який повернувся з фронту (відео)

У Луцьку побили військового, який нещодавно повернувся з фронту з Авдіївки.

Про цей інцидент повідомили в соцмережах, пише НСН з посиланням на Конкурент.

У центрі Луцька на вулиці Лесі Українки п’ятеро молодиків напали на військовослужбовця, бо їм не сподобалося, як він на них подивився.

Хлопець сказав агресивним юнакам, що тиждень тому повернувся з Авдіївки і намагається оговтатися та повернутися до нормального життя.

Проте хуліганів це не зупинило – вони продовжували бити військовослужбовця.

Свідками інциденту були дівчата, проте ситуація їм видалася кумедною, тож вони сміялися і навіть не намагалися припинити конфлікт.

Через деякий час в соцмережах опублікували відео, на якому троє молодиків просять вибачення у військовослужбовця.

Хлопцям – від 20 до 22 років. Усі вони, з їхніх слів, усвідомили, що вчинили погано, і пообіцяли, що такого більше не повториться.

Раніше ми повідомляли, що у Миколаєві маленька дитина загинула на дитячому майданчику. Дівчинка, якій ще не було чотирьох років, заплуталася у петлях батута.

Трагедія на дитмайданчику сталася 13 травня. Близько 14 години дня до поліції надійшло повідомлення про смерть дитини.

Попередньо встановлено, що дівчинка майже 4-х років гралась на надувному батуті та заплуталася у петлях на стінці одного з відділень батуту. За попередніми висновками експертів, смерть дитини настала внаслідок удушення, повідомив начальник обласного главку поліції Сергій Шайхет.

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