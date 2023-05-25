106 захисників: список військовослужбовців, яких 25 травня Україна повернула з полону (фото, відео)

У мережі оприлюднили список військовослужбовців, яких 25 травня Україна повернула з російського полону. Це 106 військових, які захищали Бахмутський напрямок. Серед них 8 офіцерів та 98 солдатів і сержантів.

Про це повідомляє НСН з посиланням на видання Новинарня.

Серед звільнених військовослужбовців 98 належать до Збройних Сил України: з них, зокрема, 21 представник територіальної оборони.

Також додому повернулися семеро прикордонників та один військовослужбовець Державної спеціальної служби транспорту.

“Щонайменше сім врятованих оборонців мають різноманітні травми: кульові та осколкові поранення, опіки та переломи, загострені хронічні захворювання. Найстаршому зі звільнених військовослужбовців вже виповнилося 59 років, наймолодшому – 21 рік”, повідомили в координаційному штабі.

В оприлюдненому списку бракує сім імен – імовірно, це прикордонники ДПСУ.

Список військовослужбовців, звільнених з полону 25 травня 2023 року (неповний)

Агеєв Роман Володимирович Баранський Олександр Васильович Безушко Павло Вікторович Борданов Денис Аркадійович Борщ Микола Миколайович Боярчук Микола Леонідович Буровицьких Ігор Олександрович Бурховець В’ячеслав Миколайович Буяненко Богдан Ігорович Вагін Олексій Йосипович Великий Євген Вадимович Водянович Дмитро Дмитрович Волков Валерій Георгійович Гавриш Михайло Михайлович Горбачук Андрій Володимирович Громовий Павло Миколайович Громовий Роман Олександрович Грицай Олексій Олександрович Данилейко Олександр Іванович Денисенко Дмитро В’ячеславович Доцик Сергій Леонідович Дуга Ігор Олександрович Дикальчук Павло Іванович Желевський Максим Юрійович Жеребак Анатолій Іванович Жерняк Олександр Олександрович Забродін Олексій Сергійович Загорський Олександр Петрович Заярний Володимир Федорович Зубаха Микита Олексійович Іщенко Олександр Миколайович Казмірішин Юрій Петрович Кирилко Віталій Вікторович Кіцул Ярослав Олегович Книга Антон Юрійович Ковтун Сергій Васильович Кожа Олег Леонідович Козин Дмитро Анатолійович Коломієць Тарас Анатолійович Кормош Юрій Юрійович Коротаєв Богдан Сергійович Котелевець Сергій Володимирович Краснопьоров Станіслав Віталійович Крупський Максим Миколайович Круть Савелій Миколайович Кривозуб Андрій Іванович Кугай Олександр Олександрович Кулай Анатолій Іванович Купріянчик Павло Федорович Кирпа Василь Васильович Лалов Володимир Олегович Лампіцький Сергій Дмитрович Лозан Віктор Федорович Лупало Юрій Миколайович Луценко Сергій Володимирович Литяк Олександр Володимирович Лифар Іван Юрійович Лихогуб Григорій Іванович Макарчук Петро Миколайович Марцін Юрій Юрійович Мізун Юрій Юрійович Мірошниченко Олег Олександрович Мішньов Олексій Сергійович Мурчик В’ячеслав Олександрович Охріменко Віталій Миколайович Петренко Олексій Володимирович Петров Максим Іванович Поліщук Олександр Петрович Половченко Микола Юрійович Полосін Василь Васильович Попов Максим Віталійович Постол Руслан Олександрович Потерейко Максим Богданович Прядко Віктор Анатолійович Рись Станіслав Олександрович Салабай Віктор Олександрович Салахудінов Руслан Фердинантович Свищо Артур Васильович Сікора Вадим Русланович Смоляров Олександр Васильович Сокирко Володимир Васильович Станкевич Володимир Володимирович Сушко Юрій Анатолійович Сименько Кирило Миколайович Синявський Валерій Юрійович Танчинець Михайло Юрійович Тарасов Владислав Ігорович Тарасов Руслан Заурович Торяник Юрій Васильович Філіщінський Владислав Сергійович Харчук Андрій Миколайович Циганко Степан Вікторович Черніцин Віктор Анатолійович Чернов Євгеній Олександрович Чернявський Денис Олегович Чубенко Микола Васильович Шабаровский Віктор Володимирович Шевчук Богдан Володимирович Шишола (?) Василь Васильович Військовослужбовець ДПСУ? Військовослужбовець ДПСУ? Військовослужбовець ДПСУ? Військовослужбовець ДПСУ? Військовослужбовець ДПСУ? Військовослужбовець ДПСУ? Військовослужбовець ДПСУ?

За повідомленням коордштабу, 68 з визволених воїнів вважалися зниклими безвісти.

“Вони билися за Бахмут і здійснили подвиг, який не дозволив ворогу наступати далі вглиб нашого Сходу. Кожен з них – герой нашої держави. Серед тих, кого повертаємо з полону, чимало вважалися безвісти зниклими. Рідні цих людей пройшли складний етап”, написав у телеграмі керівник офісу президента Андрій Єрмак.

Фото і відео з телеграм-каналу уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця

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