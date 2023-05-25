106 захисників: список військовослужбовців, яких 25 травня Україна повернула з полону (фото, відео)

У мережі оприлюднили список військовослужбовців, яких 25 травня Україна повернула з російського полону. Це 106 військових, які захищали Бахмутський напрямок. Серед них 8 офіцерів та 98 солдатів і сержантів.
Про це повідомляє НСН з посиланням на видання Новинарня.
Серед звільнених військовослужбовців 98 належать до Збройних Сил України: з них, зокрема, 21 представник територіальної оборони.
Також додому повернулися семеро прикордонників та один військовослужбовець Державної спеціальної служби транспорту.
“Щонайменше сім врятованих оборонців мають різноманітні травми: кульові та осколкові поранення, опіки та переломи, загострені хронічні захворювання. Найстаршому зі звільнених військовослужбовців вже виповнилося 59 років, наймолодшому – 21 рік”, повідомили в координаційному штабі.
В оприлюдненому списку бракує сім імен – імовірно, це прикордонники ДПСУ.
Список військовослужбовців, звільнених з полону 25 травня 2023 року (неповний)
- Агеєв Роман Володимирович
- Баранський Олександр Васильович
- Безушко Павло Вікторович
- Борданов Денис Аркадійович
- Борщ Микола Миколайович
- Боярчук Микола Леонідович
- Буровицьких Ігор Олександрович
- Бурховець В’ячеслав Миколайович
- Буяненко Богдан Ігорович
- Вагін Олексій Йосипович
- Великий Євген Вадимович
- Водянович Дмитро Дмитрович
- Волков Валерій Георгійович
- Гавриш Михайло Михайлович
- Горбачук Андрій Володимирович
- Громовий Павло Миколайович
- Громовий Роман Олександрович
- Грицай Олексій Олександрович
- Данилейко Олександр Іванович
- Денисенко Дмитро В’ячеславович
- Доцик Сергій Леонідович
- Дуга Ігор Олександрович
- Дикальчук Павло Іванович
- Желевський Максим Юрійович
- Жеребак Анатолій Іванович
- Жерняк Олександр Олександрович
- Забродін Олексій Сергійович
- Загорський Олександр Петрович
- Заярний Володимир Федорович
- Зубаха Микита Олексійович
- Іщенко Олександр Миколайович
- Казмірішин Юрій Петрович
- Кирилко Віталій Вікторович
- Кіцул Ярослав Олегович
- Книга Антон Юрійович
- Ковтун Сергій Васильович
- Кожа Олег Леонідович
- Козин Дмитро Анатолійович
- Коломієць Тарас Анатолійович
- Кормош Юрій Юрійович
- Коротаєв Богдан Сергійович
- Котелевець Сергій Володимирович
- Краснопьоров Станіслав Віталійович
- Крупський Максим Миколайович
- Круть Савелій Миколайович
- Кривозуб Андрій Іванович
- Кугай Олександр Олександрович
- Кулай Анатолій Іванович
- Купріянчик Павло Федорович
- Кирпа Василь Васильович
- Лалов Володимир Олегович
- Лампіцький Сергій Дмитрович
- Лозан Віктор Федорович
- Лупало Юрій Миколайович
- Луценко Сергій Володимирович
- Литяк Олександр Володимирович
- Лифар Іван Юрійович
- Лихогуб Григорій Іванович
- Макарчук Петро Миколайович
- Марцін Юрій Юрійович
- Мізун Юрій Юрійович
- Мірошниченко Олег Олександрович
- Мішньов Олексій Сергійович
- Мурчик В’ячеслав Олександрович
- Охріменко Віталій Миколайович
- Петренко Олексій Володимирович
- Петров Максим Іванович
- Поліщук Олександр Петрович
- Половченко Микола Юрійович
- Полосін Василь Васильович
- Попов Максим Віталійович
- Постол Руслан Олександрович
- Потерейко Максим Богданович
- Прядко Віктор Анатолійович
- Рись Станіслав Олександрович
- Салабай Віктор Олександрович
- Салахудінов Руслан Фердинантович
- Свищо Артур Васильович
- Сікора Вадим Русланович
- Смоляров Олександр Васильович
- Сокирко Володимир Васильович
- Станкевич Володимир Володимирович
- Сушко Юрій Анатолійович
- Сименько Кирило Миколайович
- Синявський Валерій Юрійович
- Танчинець Михайло Юрійович
- Тарасов Владислав Ігорович
- Тарасов Руслан Заурович
- Торяник Юрій Васильович
- Філіщінський Владислав Сергійович
- Харчук Андрій Миколайович
- Циганко Степан Вікторович
- Черніцин Віктор Анатолійович
- Чернов Євгеній Олександрович
- Чернявський Денис Олегович
- Чубенко Микола Васильович
- Шабаровский Віктор Володимирович
- Шевчук Богдан Володимирович
- Шишола (?) Василь Васильович
- Військовослужбовець ДПСУ?
- Військовослужбовець ДПСУ?
- Військовослужбовець ДПСУ?
- Військовослужбовець ДПСУ?
- Військовослужбовець ДПСУ?
- Військовослужбовець ДПСУ?
- Військовослужбовець ДПСУ?
За повідомленням коордштабу, 68 з визволених воїнів вважалися зниклими безвісти.
“Вони билися за Бахмут і здійснили подвиг, який не дозволив ворогу наступати далі вглиб нашого Сходу. Кожен з них – герой нашої держави. Серед тих, кого повертаємо з полону, чимало вважалися безвісти зниклими. Рідні цих людей пройшли складний етап”, написав у телеграмі керівник офісу президента Андрій Єрмак.
Фото і відео з телеграм-каналу уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця
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