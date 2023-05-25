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Де Залужний? Полковник «Штірліц» показав «страшну» правду (відео)

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Де Залужний? Полковник «Штірліц» показав «страшну» правду (відео)
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Де Залужний? Це питання останнім часом задають собі багато українців, хвилюючись за нашого Головнокомандувача. Певна тривога з’явилася після того, як Валерій Федорович відмовився від зустрічі з начальниками генштабів НАТО навіть відеозв’язком через, як повідомлялося, катастрофічний брак часу. Це виглядало трохи дивно. А потім олії у вогонь підлила російська пропаганда, яка спочатку стверджувала, що Валерій Залужний загинув, а потім – що він важко поранений і не зможе більше виконувати свої функції.

За останньою версію росіян, яку вони озвучують з посиланням на нібито джерела в ЗСУ, український генерал отримав поранення на початку травня. Окупанти стверджують, що Залужний «зазнав травми голови та осколкових поранень» внаслідок ракетного удару рашистів по одному з об’єктів у Херсонській області.

Також роспропаганда каже, що Головнокомандувачу ЗСУ «зробили трепанацію черепа», і тепер він «не зможе виконувати свою роботу».

Зі свого боку терорист Пригожин заявляв, що Залужний міг бути у зоні досяжності російської артилерії неподалік Бахмуту.

Інформацію росіян неодноразово спростовували високопосадовці в Україні. Це і секретар РНБО Данилов, і заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

А сьогодні з’явилося відео, яке відкриває «страшну правду», як висловився автор запису, передає НСН. Відео оприлюднив полковник Анатолій Штефан (Штірліц). На ньому – Валерій Залужний живий і здоровий. Запис зроблено сьогодні, 25 травня 2023 року.

Де Залужний? Полковник «Штірліц» показав «страшну» правду: відео

Валерій Федорович почуває себе добре і продовжує планувати звільнення українських земель від російських окупантів! З Головнокомандувачем разом, і тільки вперед до нашої спільної Перемоги! Дякуємо за підтримку воїнів ЗС України та інших складових Сил Оборони. Слава Україні, – написав Анатолій Штефан

Ще новини України: Окупанти брешуть про загибель Залужного: навіщо їм це потрібно

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