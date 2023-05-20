Окупанти брешуть про загибель Залужного: навіщо їм це потрібно

Окупанти брешуть про загибель Залужного. Зокрема, таку інформацію поширює роспропаганда. А терорист Пригожин заявив, що Головнокомандувач ЗСУ «міг знаходитися у зоні ураження артилерії вагнерівців 10-12 травня». У Міноборони України пояснили, навіщо росіяни поширюють таку інформацію, передає НСН.

Зазначимо, що країна-агресорка Росія протягом останніх двох тижнів поширює фейки про нібито загибель низки українських командувачів, у тому числі ЗСУ Валерія Залужного.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону розповіла, що ця дезінформація може мати одне пояснення.

“Саме минулі два тижні ми спостерігали три таких новини. Це було щодо Танцюри (Командувача сил ТрО), це було щодо генерала Сирського (Командувача Сухопутних військ і Східного фронту) і щодо Залужного. З одного боку, це можна сприймати як фейк, бо немає ніякої проблеми подзвонити і пересвідчитись, що все нормально і людина жива”, – розповіла Маляр

За словами представниці Міноборони, тут йдеться не просто про фейк. Вона називає це “фальстартом”.

“Коли росіяни вже щось задумали, в них вже є певні цілі. Вони просто наперед повідомляють результати, можливо, щоб звітувати “наверх” чи щоб аналізувати нас”, – сказала Маляр

Разом з тим представниця Міноборони наголошує, що у ворога є бажання знищити українське військово-політичне керівництво.

“Про замахи на нашого президента вже говорили, але треба розуміти, що є загроза життю й для нашого військового керівництва. Справді, росіяни відпрацьовують пересування. Якщо хтось думає, що наші командувачі десь сидять у безпечних місцях – це не так, вони під особистою загрозою завжди знаходяться”, – відповіла Маляр

Поки окупанти кричать про Загибель Залужного, генерал спілкується з американськими колегами

А поки росіяни поширюють фейки про загибель Залужного, генерал звітує про переговори з американськими колегами. Так, 19 травня увечері Головнокомандувач ЗСУ у своєму офіційному Телеграм-каналі повідомив, що провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Детально поінформував про обстановку на основних напрямках фронту. Продовжуємо вести оборонну операцію та підготовку до подальших дій.

Розповів про масовані атаки росіян дронами та ракетами різних типів, зокрема аеробалістичними Х-47М2 «Кинджал». Подякував за комплекси Patriot та відзначив їхню ефективну роботу. У пріоритеті – додаткові системи протиповітряної оборони задля посилення захисту нашого неба.

Обговорили питання необхідності постачання озброєння та боєприпасів, далекобійних снарядів зокрема. Домовилися співпрацювати і надалі.

Привітав генерала Міллі та американських військових з прийдешнім святом – Національним днем Збройних Сил США, – написав Залужний

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