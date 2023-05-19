Ситуація у Бахмуті: Маляр каже про виконані завдання ЗСУ, а Пригожин – про неможливість поки що взяти місто

Ситуація у Бахмуті станом на 19 травня продовжує залишатися важкою. При цьому Маляр каже про виконані завдання ЗСУ, а Пригожин – про неможливість поки що взяти місто.

По суті, ЗСУ виконали свої завдання у Бахмуті. Про таке в ефірі телемарафону «Єдині новини» сказала заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр, передає НСН.

Маляр розповіла про ситуацію у Бахмуті станом на зараз і про завдання, які вдалося виконати ЗСУ.

Зараз ми розділяємо ситуацію в місті та передмісті. У передмісті ми продовжуємо активні дії. Це північ і південь. Треба розуміти вартість нашого просування. Там надзвичайно складно виконувати бойові завдання, тому що ворог сконцентрував величезну кількість своїх зусиль. Ми спостерігаємо, що противник намагається повернути втрачені кілометри, проте це їм не вдається. Наші військові відбивають усі ворожі атаки, — повідомила Ганна Маляр

Також вона зазначила, що в самому Бахмуті точаться бої у південно-західній частині міста, тоді як росіяни заявляють, що вже контролюють увесь Бахмут.

Південно-західну частину зараз контролюють ЗСУ. Попри те, що росіян більше за кількістю і вони мають більше озброєння, наші військові їх дуже потужно зупиняють. Загарбники просуватися не можуть. Вони з минулого серпня намагаються захопити місто. По суті, ЗСУ виконали свої військові задачі. Там було кілька завдань — знищення противника та зменшення їхнього наступального потенціалу, — розповіла Ганна Маляр

Вона підкреслила, що в боях за Бахмут було знищено багато професійного складу противника. Також завдяки опору ЗСУ просування ворога вглиб території фактично зупинено.

Зазначимо, що на відміну від російських пропагандистських ЗМІ, які кричать про взяття Бахмуту, Пригожин не поспішає заявляти про таке. Більше того, він каже, що вагнерівцям не вдасться взяти місто найближчим часом.

Ідуть надважкі бої, Бахмут не взято, і завтра і післязавтра його не буде взято. Є квартал, який називається ‘Літак’ – він є неприступною фортецею з грядки багатоповерхових будинків, що знаходяться на південному заході Бахмута, там йдуть важкі бої, – заявив терорист Пригожин 19 травня

Ситуація у Бахмуті очима ISW

Тим часом у Інституті вивчення війни повідомляють, що українські війська під час контрнаступальних операцій 18 травня перехопили тактичну ініціативу і досягли тактично значущих успіхів у районі Бахмута.

Ці операції, як зазначається, є продовженням локальних контратак, які українські сили проводять уже кілька днів, і не ознапочаток нової великої операції.

Аналітики ISW також наводять заяву засновника ПВК ‘Вагнер’ Євгена Пригожина про те, що російські війська поступилися 570 метрами території на північ від Бахмута. Це узгоджується із більш ранньою заявою заступника міністра оборони України Ганни Маляр про те, що українські війська просунулися на 500 метрів на північ від Бахмута та на 1000 метрів на південь від Бахмута, зазначено у звіті.

‘Обмежений характер наступальних операцій ПВК ‘Вагнер’ у Бахмуті порівняно з локальними українськими контратаками свідчить про втрату Росією ініціативи в цьому районі’, – пишуть експерти ISW

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