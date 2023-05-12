Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прийшов на весілля до української пари в той час, коли російська пропаганда поширює фейки про його “загибель”.

Як передає НСН, про це у Мережі повідомив наречений Максим Алєксєєв, який одружився з Катериною Поліщук.

27-річний військовий Максим Алєксєєв та його дружина, 23-річна Катерина Поліщук, поділилися зворушливими фото. У своєму дописі Алєксєєв вказав, що мріяв, щоб такий особливий момент його життя здійснила особлива людина.

“І це вийшло: Валерій Федорович погодився. Тепер у початках нашої сімʼї стоїть легендарна людина, яка є прикладом особисто для мене і, я впевнений, для всіх інших. А тепер і для нашої сімʼї”, йдеться в повідомленні.

Він також подякував головнокомандувачу ЗСУ за згоду побувати на церемонії й зазначив, що Залужний зробив “цей момент по-справжньому неймовірним”.

Фейки про “загибель” Залужного

Напередодні російська пропаганда узялася поширювати в мережі фейки про начебто загибель Залужного, командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського та інших військових командувачів. Інформацію про ліквідацію українських командирів спростувала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“У російському інфополі поширюють інформацію про нібито ліквідацію наших командувачів. Протягом тижня три повідомлення. Всі живі. Зазвичай такі повідомлення мають на меті декілька цілей: психологічний вплив на саму людину, деморалізація українських військ, короткотривалий хайп на темі для підняття духу власного війська. Це лише незначний публічний епізод, з якого ви можете зрозуміти, в яких умовах воює наше командування”, наголосила вона.

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