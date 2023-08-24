5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

13
Тег:
ВійнаХерсон
13

Окупанти обстріляли Херсон 24 серпня – серед постраждалих дитина

Журналіст
Окупанти обстріляли Херсон 24 серпня серед постраждалих дитина
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Окупанти обстріляли Херсон 24 серпня зранку. Внаслідок обстрілів поранення отримали троє людей, серед яких дитина

Про це повідомляє НСН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 24 серпня близько 11:00 російські військові вкотре обстріляли місто Херсон.

Один із снарядів поцілив у дах приватного будинку у середмісті. Наразі відомо про трьох потерпілих цивільних, серед яких малолітня дитина. Дані уточнюються.

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

Окупанти обстріляли Херсон 24 серпня

Окупанти обстріляли Херсон 24 серпня

photo 2023 08 24 11 47 00

Ще новини України: ЗСУ мали успіх в напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки: що відбувається на фронті 23 серпня

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у Телеграм

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×