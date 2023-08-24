Окупанти обстріляли Херсон 24 серпня – серед постраждалих дитина

Окупанти обстріляли Херсон 24 серпня зранку. Внаслідок обстрілів поранення отримали троє людей, серед яких дитина

Про це повідомляє НСН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 24 серпня близько 11:00 російські військові вкотре обстріляли місто Херсон.

Один із снарядів поцілив у дах приватного будинку у середмісті. Наразі відомо про трьох потерпілих цивільних, серед яких малолітня дитина. Дані уточнюються.

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

Окупанти обстріляли Херсон 24 серпня

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