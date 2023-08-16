Окупанти обстріляли Херсон і область 16 серпня – є загиблий і поранений

Російські військові обстріляли Херсон і область сьогодні, 16 серпня. Унаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще одна дістала поранення

Про це повідомляє НСН з посиланням на Херсонську ОВА.

“Армія РФ продовжує обстрілювати Херсонську область. На жаль, маємо постраждалих серед цивільних”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у селі Львове від російського удару загинув 54-річний місцевий житель, який перебував на вулиці.

“У Херсоні окупанти вкрили вогнем житловий будинок. Поранення отримав 71-річний чоловік, його шпиталізували”, – додали в ОВА.

Окупанти обстріляли Херсон і область 16 серпня

Обстріли Херсона та області

Зазначимо, що Херсон перебував під контролем росіян із початку повномасштабної війни. Проте восени минулого року ЗСУ звільнили місто разом з усією правобережною частиною Херсонської області.

При цьому окупанти продовжують постійно обстрілювати місто та інші населені пункти області.

Сьогодні голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявляв, що російські окупанти завдають ударів по центру Херсона. Також сьогодні окупанти обстріляли Бериславський район у Херсонській області. Внаслідок атаки загинув чоловік.

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