Окупанти обстріляли селище у Харківській області 12 серпня вранці – загинула жінка (фото)

12 серпня армія РФ обстріляла селище у Харківській області. Внаслідок атаки загинула жінка, є руйнування

У харківській області окупанти вранці 12 серпня, близько 5:10, обстріляли селище Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок атаки загинула 73-річна жінка, пошкоджено житловий будинок. На місці працюють екстрені служби.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує НСН.

Він також зазначив, що протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння вів обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів.

“Зокрема під вогнем були Куп’янськ, Петропавлівка, Ветеренарне, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори, Шийківка, Чернещина та інші населені пункти. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди”, – йдеться у повідомленні.

Окупанти обстріляли селище у Харківській області 12 серпня вранці

За словами Синєгубова, на Куп’янському напрямку ЗСУ надійно тримають свої позиції. Минулої доби ворог намагався вести наступ в районах Синьківки та Іванівки але під вогнем відступив з втратами.

У Харківській області також триває розмінування. Піротехніки ДСНС за минулу добу знешкодили 89 вибухонебезпечних предметів.

Як ми повідомляли раніше, у ніч проти 12 серпня окупанти атакували Україну ударними безпілотниками. Сили ППО України знащили три Шахеди.

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