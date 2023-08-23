ЗСУ мали успіх в напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки: що відбувається на фронті 23 серпня

Повномасштабна війна в Україні триває вже п’ятсот сорок шосту добу. Про ситуацію на фронті 23 серпня і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна атака дронами

У ніч на 23 серпня 2023 року російські окупанти здійснили терористичну атаку безпілотників по території України. Пуски ударних БпЛА «Shahed-136/131» здійснені з південно-східного напрямку. Усього було випущено до 20 ударних дронів з району Приморсько-Ахтарськ, рф та Чауда у Криму.

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 11 ворожих безпілотників, дев’ять у Одеській та два – в межах Запорізької області.

Загальна ситуація на фронті 23 серпня

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

В напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Попівки Чернігівської області. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Блешня, Карповичі, Орликівка Чернігівської області; Рожковичі, Середина-Буда, Миропільське, Рясне Сумської області та Плетенівка, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Чугунівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Берестове, Куп’янськ-Вузловий Харківської області та Твердохлібове Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема Білогорівка Луганської області та Званівка, Серебрянка, Сіверськ, Веселе, Спірне, Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Іванівського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Оріхово-Василівка, Міньківка, Богданівка, Іванівське, Диліївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Тоненьке, Уманське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Мар’їнка, Побєда, Єлизаветівка, Новомихайлівка, Катеринівка, Костянтинівка, Антонівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Водяного та Урожайного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Времівка, Макарівка, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Єгорівки, Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір’я, Червоне, Затишшя Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ромашкового Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали Нововоронцовка, Херсон, Білозерка, Велетенське, Комишани Херсонської області.

Що відбувається на окупованих територіях

У місті Токмак тимчасово окупованої частини Запорізької області російська окупаційна так звана «влада» намагається виявити житло в якому ніхто не проживає, щоб його захопити. Працівникам газової служби у Токмаку окупанти поставили завдання під виглядом перевірки та підготовки до опалювального сезону обходити квартири і складати списки будинків та квартир в яких немає власників. А підготовка до опалювального сезону не здійснюється.

До окупованого Скадовська на Херсонщині очікується прибуття гуманітарного конвою з рф для незабезпечених громадян. Але ймовірно, що просто під прикриттям гуманітарного вантажу окупанти проводять доставка ракетних та артилерійських боєприпасів. У середовищі російських окупантів та колаборантів у Скадовську активно обговорюють підготовка «привітань» для підконтрольних Україні територій Херсонської області.

У Князе-Григорівці тимчасово окупованої Херсонської області карателі з російського фсб проводять рейди з пошуку та виявлення проукраїнський громадян та сил українського опору. фсбешники виставляють блокпости, перевіряють мобільні телефони на наявність у цивільних громадян сім-карток українських операторів стільникового зв’язку. Також під час перевірки, що триває вже п’яту добу в Князе-Григорівці у місцевого населення окупанти просто викрали близько 20 автомобілів. Будинки з яких українські громадяни виїхали на підконтрольну територію України окупанти грабують і відбирають на користь рф. фсбшникам активно допомагають місцеві колаборанти.

Успіхи ЗСУ

Під час ведення бойових дій в районі Кліщіївки російські окупанти зазнали значних втрат. Через неспроможність організувати якісну медичну допомогу окупанти організували цілодобовий прийом поранених із цього напрямку в колишній залізничній лікарні міста Луганськ.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 11 ударів по районам зосередження особового складу противника та 2 – по зенітно-ракетним комплексам.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 3 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 1 пункт управління, 1 артилерійський засіб на вогневій позиції та 1 важку вогнеметну систему ТОС-1А противника.

Загалом, минулої доби, українські воїни ліквідували 480 російських окупантів, знищили 11 танків, 12 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, 1 РСЗВ, 12 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 23 автомобіля та 3 одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.08.23 орієнтовно склали

особового складу ‒ близько 258820 (+480) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4373 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 8488 (+12) од,

артилерійських систем – 5318 (+23) од,

РСЗВ – 722 (+1) од,

засоби ППО ‒ 491 (+0) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4324 (+12),

крилаті ракети ‒ 1406 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7745 (+23) од,

спеціальна техніка ‒ 800 (+3).

Дані уточнюються

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