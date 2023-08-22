На окуповане Запоріжжя прибули буряти: що відбувається на фронті 22 серпня

Повномасштабна війна в Україні триває вже п’ятсот сорок другу добу. Про ситуацію на фронті 22 серпня і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Загальна ситуація на фронті 22 серпня

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

В напрямку Роботиного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

А на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут.

Протягом минулої доби ворог завдав два ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Клюси, Блешня, Карповичі Чернігівської області; Сидорівка, Волфине, Краснопілля, Грабовське, Попівка Сумської області та Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча Харківської області.

На Куп’янському напрямку Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Твердохлібового, Торського, Білогорівки та Серебрянського лісництва Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема Кармазинівка, Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Веселого, Привілля та Курдюмівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Привілля, Оріхово-Василівка, Маркове, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Олександропіль, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Мар’їнки та Новомихайлівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Желанне Друге, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Єлизаветівка, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 30 населених пунктів, серед них Гуляйпілське, Чарівне, Єгорівка, Степове, Лобкове, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Томариного, Дач, Зимівника Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Нововоронцовка, Золота Балка, Микільське, Херсон, Кізомис, Софіївка Херсонської області та Очаків, Солончаки Миколаївської області.

Що відбувається на окупованих територіях

Російські загарбники продовжують активно займатися мародерстом та знущатися з мирного українського населенням тимчасово окупованих територій. Так, до містечка Токмак Запорізької області прибули підрозділи російських окупантів з республіки бурятія російської федерації, які систематично тероризують місцевих мешканців, ніби-то перевіряючи їх на наявність документів на право проживання у власних оселях. В разі, якщо загарбники виявляють, що у мешканців немає документів на власність, або права проживання, – то відбирають усе майно та житло під виглядом так званої «конфіскації», а також б’ють тих громадян, хто висловлює невдоволення і протест.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 пункти управління, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Загалом, минулої доби, українські воїни ліквідували 410 російських окупантів, знищили 4 танки, 27 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, 2 РСЗВ, 2 засоби ППО, 3 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 30 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.08.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 258340 (+410) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4362 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 8476 (+27) од,

артилерійських систем – 5295 (+31) од,

РСЗВ – 721 (+2) од,

засоби ППО ‒ 491 (+2) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4312 (+3),

крилаті ракети ‒ 1406 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7722 (+30) од,

спеціальна техніка ‒ 797 (+3).

Дані уточнюються.

Ще новини України: ЗСУ знищили 12 ворожих танків і 19 артсистем: що відбувається на фронті 21 серпня