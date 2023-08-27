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Російські війська обстріляли село Вірівка на Херсонщині, загинула жінка

Журналіст
Російські війська обстріляли село Вірівка на Херсонщині, загинула жінка
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27 серпня 2023 року близько 12:40 окупанти здійснили обстріл села Вірівка Тягинської громади на Херсонщині.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує НСН.

“Окупанти вкрили вогнем Вірівку Тягинської громади. Через російський обстріл загинула 35-річна жінка, ще одного місцевого жителя доставили до лікарні з пораненням”, йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі відомо про ще одну постраждалу цивільну особу, її госпіталізовано. Дані уточнюються.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Обстріли на Херсонщині за добу

За минулу добу противник здійснив 61 обстріл, випустивши 272 снаряди з мінометів, артилерії, танків,  “Градів” та БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 36 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю об’єкта критичної інфраструктури, територію та будівлю медичного закладу, будівлю підприємства у Херсоні; територію національного парку та складські приміщення у Бериславському районі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 – дістали поранення.

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