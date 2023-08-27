Окупанти скинули на Херсонщину керовані авіабомби

Російські окупанти скинули керовані авіабомби на Херсонщину. Під атаку ворожої авіації потрапили район Херсону, Дар’ївки, Козацького та Одрадокам’янки.

Зранку 27 серпня російська армія атакувала Херсонську область з авіації.

Про це повідомили у Херсонській ОВА, інформує НСН.

“Окупанти скинули керовані авіабомби в районі Херсона, Дар’ївки, Козацького та Одрадокамʼянки”, йдеться в повідомленні.

Інформація щодо потерпілих та руйнування уточнюється.

Як повідомлялось, минулої доби російські війська здійснили 61 обстріл Херсонської області, одна людина загинула.

Ще новини України: На Запоріжжі здетонував склад боєприпасів ворога – Федоров