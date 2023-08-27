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ВійнаХерсон
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Окупанти скинули на Херсонщину керовані авіабомби

Журналіст
Окупанти скинули на Херсонщину керовані авіабомби
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Російські окупанти скинули керовані авіабомби на Херсонщину. Під атаку ворожої авіації потрапили район Херсону, Дар’ївки, Козацького та Одрадокам’янки.

Зранку 27 серпня російська армія атакувала Херсонську область з авіації.

Про це повідомили у Херсонській ОВА, інформує НСН.

“Окупанти скинули керовані авіабомби в районі Херсона, Дар’ївки, Козацького та Одрадокамʼянки”, йдеться в повідомленні.

Інформація щодо потерпілих та руйнування уточнюється.

Як повідомлялось, минулої доби російські війська здійснили 61 обстріл Херсонської області, одна людина загинула.

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