На Запоріжжі здетонував склад боєприпасів ворога – Федоров

Вчора ввечері на Запоріжжі між Токмаком та Молочанськом сталася детонація складу боєприпасів російських окупантів.

Про це в ефірі національного телемарафону “Єдині новини” сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає НСН з посиланням на Укрінформ.

“Останні дні були пекельними для ворога на Мелітопольському напрямку. Особливо після того, як наші героїчні воїни підняли прапор України над Роботиним”, сказав Федоров.

Він додав, що в Токмаку йде ліквідація ворога. Тільки за останні два дні щонайменше 5 разів було чути вибухи в Токмаку і декілька разів вибухало в передмісті Мелітополя.

“Закінчилось це тим, що вчора ввечері була детонація складу боєприпасів, які ворог облаштував між Токмаком та Молочанськом”, додав він.

Також Іван Федоров нагадав, що на День Незалежності в Бердянську з’явились прапори України, в Михайлівці деякі паркани розмалювали словами “Слава Україні”.

Як повідомлялось, протягом доби російська армія майже 90 разів вдарила по Запорізькій області. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.

Ще новини України: ЗСУ наближаються до чергової лінії оборони росіян на півдні – ISW