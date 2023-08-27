ЗСУ наближаються до чергової лінії оборони росіян на півдні – ISW

Аналітики ISW заявили, що ЗСУ наближаються до чергової лінії оборони росіян на півдні, передає НСН.

Українські військові опинилися на відстані удару від наступної лінії підготовлених російських оборонних позицій у Запорізькій області, які, ймовірно, гірше обладнані за попередні.

Наразі ЗСУ долають ділянки, які мають відносно більш щільний масив протитанкових ровів, загороджень і мінних полів, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). На їх утримання росіяни витратили значну кількість особового складу, техніки і сил.

“Однак масштаби мінних полів у наступній лінії оборони можуть бути менш заміновані, щоб дати військам РФ, які знаходиться на північ від цих позицій, можливість відступити”, зазначили аналітики.

Також у ISW додали, що кожна російські оборонні позиції мають передові та тилові райони. Позиції окупантів не є однорідними по всьому фронту на півдні України й не повністю укомплектовані особовим складом.

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