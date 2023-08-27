За добу мінус три склади: в окупантів на лівому березі великі проблеми з логістикою

В окупантів на лівому березі великі проблеми з логістикою. До того ж ЗСУ постійно знищують їх запаси. Тільки за минулу добу ліквідували три склади з боєприпасами на тимчасово окупованому Півдні. Про це розповіла керівниця ОК “Південь” Наталя Гуменюк в ефірі телеканалу “Ми-Україна”, передає НСН.

Дії логістичного плану для них зараз не активні. Вони намагаються виправити цей стан, але навіть їх підрозділи і військкори дуже суттєво волають і критикують, що забезпечення неналагоджене. Не зважаючи на бадьорі доповіді про те, що мости полагодили, можуть вже прямувати і все їм вдається, але це працює тільки на папері. Наша контрбатарейна робота досить результативна – за минулу добу мінус три склади з боєприпасами на тимчасово окупованому Лівобережжі, – зауважила вона

Гуменюк додала, що якщо минулого тижня ворог атакував Херсонщину у 70-100 обстрілів за добу, то вчора, 26 серпня, атак було 64.

Відчувається снарядний голод в окупантів. Вони не можуть підтягувати безпосередньо на передову снаряди і це ускладнює їм там перебування. Через це вони дуже часто тікають з цих позицій, звідки ми їх вибиваємо, – сказала Гуменюк

В окупантів на лівому березі великі проблеми з логістикою: відео

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