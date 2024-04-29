Окупанти здійснили обстріл Сумської області 29 квітня. В результаті удару було зруйновано сільську школу

29 квітня, у понеділок, війська РФ вдарили по одному із сіл Ямпільської громади на Сумщині.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Сумську ОВА.

Обстріл Сумської області 29 квітня – зруйновано сільську школу (фото)

«Вдарили двома КАБами по території села. Зруйновано місцеву школу», – кажуть у відомстві.

Крім того відомо, що люди внаслідок обстрілу не постраждали.

«Вкотре наголошуємо на необхідності дотримуватися сигналу Повітряної тривоги. Адже ворог підступний: атакує школи, дитсадки, іншу цивільну інфраструктуру», – зазначили в Сумській ОВА.

Як відомо, окупанти регулярно обстрілюють населені пункти Сумської області з різних видів озброєння. Останнім часом ці атаки посилилися.

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