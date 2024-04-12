Про це розповідає НСН з посиланням на ДСНС України.

«Сьогодні ворог завдав удару по житловому сектору м. Костянтинівка Краматорського району. Ракета влучила у п’ятиповерхівку, виникла пожежа балконів з 2-го по 5-й поверх», – повідомили у ДСНС.

Рятувальники ліквідували загорання на площі 150 кв.м.

За попередньою інформацією внаслідок ворожого обстрілу поранень зазнали 3 особи.

Ракета влучила у багатоповерхівку – обстріл Донецької області 12 квітня

Як ми повідомляли раніше, війська РФ завдали удару по Куп’янську 12 квітня. В результаті ворожої атаки дин загиблий та двоє травмованих. розпочато провадження.

«За даними слідства, 12 квітня близько 11:15 окупанти здійснили обстріл с. Моначинівка із використанням артилерії калібру 152 мм. Постраждали чоловік 72 років та 76-річна жінка. Потерпілі від госпіталізації відмовились, медики надали їм допомогу на місці. Пошкоджено житлові будинки», – повідомив Офіс Генерального прокурора.

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