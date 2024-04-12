12 квітня на фронті: ворог посилив атаки на Херсонщині, втратив 840 солдат

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот сімдесят дев’яту добу. Розповідаємо про ситуацію 12 квітня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку.

Дані НСН надає з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні сили.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 12 квітня 2024 року противник атакував 17-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із мису Чауда (ТОТ українського Криму) та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору тимчасово окупованої території Донеччини.

В результаті протиповітряного бою авіацією Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 16 ударних БпЛА типу «шахед» у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей.

12 квітня: загальна ситуація на фронті

Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 54 ракетних та 126 авіаційних ударів, здійснив

95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти: Грем’яч Чернігівської області; місто Суми; Борова Харківської області; Твердохлібове та Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Південне, Роздолівка, Терни, Ямполівка, Новобахмутівка, Бердичі, Уманське, Карлівка, Невельське, Красногорівка, Костянтинівка, Водяне, Нью-Йорк, Семенівка, Нетайлове, Времівка та Урожайне Донецької області; Новоданилівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних дій не проводив.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 29 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Кліщіївка, Верхньокам’янське та Іванівське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації намагався прорвати оборону українських військ.

На Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 7 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Уманське, Первомайське та Нетайлове Донецької області, де російські окупанти, за підтримки авіації, намагалися вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції українських воїнів в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські загарбники намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські окупанти здійснили 7 безуспішних атак на позиції українських військ на цьому напрямку.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по засобу протиповітряної оборони, станції радіоелектронної боротьби та 2 районах зосередження особового складу ворога.

Минулої доби загальні втрати ворога склали 840 російських загарбників, 9 танків, 19 бойових броньованих машин, 34 артилерійських системи, дві реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 57 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 18 ракет, 41 автомобіль та 6 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 451730 (+840) осіб,

танків ‒ 7146 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 13698 (+19) од,

артилерійських систем – 11486 (+34) од,

РСЗВ – 1042 (+2) од,

засоби ППО ‒ 755 (+1) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9161 (+57),

крилаті ракети ‒ 2087 (+18),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 15339 (+41) од,

спеціальна техніка ‒ 1888 (+6)

Дані уточнюються.

Ще новини України: 11 квітня на фронті: кількість атак зменшилася, ворог втратив 810 солдат