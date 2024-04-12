12 квітня на фронті: ворог посилив атаки на Херсонщині, втратив 840 солдат

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот сімдесят дев’яту добу. Розповідаємо про ситуацію 12 квітня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку.
Дані НСН надає з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні сили.
Нічна повітряна атака сьогодні
У ніч на 12 квітня 2024 року противник атакував 17-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із мису Чауда (ТОТ українського Криму) та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору тимчасово окупованої території Донеччини.
В результаті протиповітряного бою авіацією Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 16 ударних БпЛА типу «шахед» у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей.
12 квітня: загальна ситуація на фронті
Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.
Загалом, ворог завдав 54 ракетних та 126 авіаційних ударів, здійснив
95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.
Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти: Грем’яч Чернігівської області; місто Суми; Борова Харківської області; Твердохлібове та Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Південне, Роздолівка, Терни, Ямполівка, Новобахмутівка, Бердичі, Уманське, Карлівка, Невельське, Красногорівка, Костянтинівка, Водяне, Нью-Йорк, Семенівка, Нетайлове, Времівка та Урожайне Донецької області; Новоданилівка Запорізької області.
Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Ситуація на окремих напрямках
- На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
- На Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних дій не проводив.
- На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 29 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Кліщіївка, Верхньокам’янське та Іванівське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації намагався прорвати оборону українських військ.
- На Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 7 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Уманське, Первомайське та Нетайлове Донецької області, де російські окупанти, за підтримки авіації, намагалися вибити українські підрозділи із займаних рубежів.
- На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону українських військ.
- На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції українських воїнів в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.
- На Херсонському напрямку російські загарбники намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські окупанти здійснили 7 безуспішних атак на позиції українських військ на цьому напрямку.
Успіхи ЗСУ
Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 1 зенітно-ракетному комплексу противника.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по засобу протиповітряної оборони, станції радіоелектронної боротьби та 2 районах зосередження особового складу ворога.
Минулої доби загальні втрати ворога склали 840 російських загарбників, 9 танків, 19 бойових броньованих машин, 34 артилерійських системи, дві реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 57 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 18 ракет, 41 автомобіль та 6 одиниць спеціальної техніки.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 451730 (+840) осіб,
- танків ‒ 7146 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13698 (+19) од,
- артилерійських систем – 11486 (+34) од,
- РСЗВ – 1042 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 755 (+1) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9161 (+57),
- крилаті ракети ‒ 2087 (+18),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15339 (+41) од,
- спеціальна техніка ‒ 1888 (+6)
Дані уточнюються.
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