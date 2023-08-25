Як звільняли Роботине на Запоріжжі: Генштаб показав відео

Генштаб ЗСУ показав відео, як звільняли Роботине на Запоріжжі, передає НСН.

Нагадаємо, про звільнення села Роботине Токмаківської громади повідомили 22 серпня.

Роботине. Групи Сил спеціальних операцій ЗС України були одними із перших, хто вибивав ворога на підступах до цього населеного пункту. Це відео демонструє лише невеликий фрагмент роботи наших воїнів, які мали знищити противника і вичавити його із позицій – йдеться у дописі Генштабу ЗСУ

Військові мали знищити противника і вичавити його із позицій, і вони зробили це.

Це відбувалося у вкрай непростих умовах: постійна робота російської артилерії, небо кишить ворожими дронами, надзвичайно близький стрілецький контакт з противником, який намагався в будь-який спосіб втримати займану ним ділянку. Це відео демонструє лише невеликий фрагмент роботи наших воїнів, які мали знищити противника і вичавити його із позицій, — розповіли в ССО

Як звільняли Роботине на Запоріжжі: відео

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