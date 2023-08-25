На Запоріжжі окупанти завозять росіян для «голосування» на псевдовиборах – Генштаб

На Запоріжжі росія продовжує готуватися до проведення «виборів». У тимчасово окуповані регіони області завозять жителів рф та розселяють у покинутих будинках для фальсифікації «голосування» і створення «потрібної картинки» для російських медіа.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України зранку 25 серпня, передає НСН.

Також в одному з тимчасово окупованих населених пунктів на Запоріжжі окупаційна «влада» планує провести «вибори» у змішаному форматі: так зване голосування на «дільницях» та обхід квартир і будинків. Обхід планують розпочати завчасно — із 30 серпня.

Окрім того, у захопленій частині регіону окупанти посилюють тиск на місцевих щодо паспортизації. Зокрема, без громадянства рф неможливо буде оплатити комунальні послуги, інтернет та мобільний телефон.

Також на Запоріжжі збільшується кількість чеченських військових. За даними Генштабу, вони поводяться дуже агресивно та «жорстоко ставляться» до порушення комендантської години місцевими.

Про «вибори» на окупованих землях

Росія хоче провести 10 вересня 2023 року «вибори депутатів» на окупованих територіях чотирьох областей України — Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Загалом планується проведення приблизно 80 виборчих кампаній.

За даними Генштабу ЗСУ, на тимчасово захопленій території Запорізької області окупанти вже почали готуватися. Очікується, що туди приїдуть представники від партії «Єдина росія» для створення груп агітаторів та інформаторів із-поміж місцевих колаборантів.

Українська розвідки закликає українців на окупованих землях надавати дані щодо псевдовиборів та колаборантів.

Верховна Рада України офіційно звернулась до іноземних держав із проханням не визнавати ці «вибори».

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