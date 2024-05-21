РФ концентрує війська на півночі, просунулась на сході, Запоріжжі і в дельті Дніпра – ISW

РФ концентрує війська на півночі, просунулась на на сході, на Запоріжжі і в дельті Дніпра. Таких висновків дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни у своєму свіжому звіті.

Новини України – НСН розповідають про ситуацію на фронті, описану у звіті американськими аналітиками.

РФ концентрує війська на півночі

Російські війська концентрують обмежені, недоукомплектовані і незгуртовані сили на Сумському напрямку. Там вони можуть відтягнути і зафіксувати українські війська.

Про накопичення військ повідомив заступник командира української бригади, що діє на півночі Харківської області.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець каже, що у Курській області окупанти зібрали угрупування з 9 тис. -10 тис. осіб. Він вважає, що там перебувають три недоукомплектовані мотострілецькі полки, у кожному з яких не вистачає одного-двох батальйонів. Там вісім мотострілецьких, танкових і піхотних батальйонів, один батальйон ВДВ, перекинуті з різних частин, з’єднань і військових округів, та щонайменше два штурмові загони в ешелоні посиленої роти або недоукомплектованого батальйону.

Аналітики вважають, що навіть обмежена російська активність на інших ділянках кордону нижче порогу російських наступальних операцій може призвести до розтягування українських сил уздовж широкого фронту. Окупанти зможуть розтягнути та прикріпити українські сили до кордону, поки Росія загрожує проникненням на інші прикордонні території за межами півночі Харківської області.

Армія ворога просунулись на сході, Запоріжжі і в дельті Дніпра.

На фронті в Україні фіксується просування російських окупантів поблизу Вовчанська, Часового Яру, Авдіївки, а також у західній частині Запорізькій області та в дельті річки Дніпро. Противник, імовірно, перекидає деякі підрозділи до Херсонської області

Запоріжжя

Російський окупаційний “сенатор” Запорізької області Дмитро Рогозін спростував заяви окупаційного “чиновника” цього регіону Володимира Рогова від 19 травня про те, що війська РФ просунулися майже на 2 км до Гуляйполя. Російський “воєнкор” так само висловив сумнів щодо достовірності твердження Рогова.

При цьому війська РФ нещодавно просунулися в північній частині Роботиного і, ймовірно, захопили селище.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 18 травня, показано, як російський солдат здається в північно-східному Роботиному, а на геолокаційних кадрах, опублікованих 20 травня, показано, як ЗСУ завдають ударів по російських військах у північно-західному Роботиному.

Російський “воєнкор” стверджував, що війська РФ нібито просунулися до 3,45 км у ширину та 1,16 км у глибину на південний схід від Роботиного та закріпили позиції на ділянці дороги Роботине-Вербове (на схід від Роботиного) на глибину 620 метрів.

Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та на північний захід від Вербового.

Херсонщина

Геолокаційні кадри, опубліковані 19 травня, показують, що окупанти нещодавно просунулися до південної частини острова Великий Потьомкін у дельті річки Дніпро.

Відомий російський “воєнкор” стверджував, що українські війська намагалися закріпитися на острові Нестрига в дельті річки Дніпро 18 і 19 травня.

Російські “воєнкори” підтвердили попередні заяви про передислокацію підрозділів російської 76-ї дивізії ВДВ із західної Запорізької області в район Кринок на східному (лівобережному) Херсонської області.

Російські блогери стверджували, що частини російської 76-ї дивізії ВДВ нібито витіснили українські сили з Кринок і захопили населений пункт

Російський “воєнкор” зазначив, що війська РФ не відновили повний контроль над Кринками, незважаючи на те, що деякі російські джерела стверджують, що війська РФ зачищають село.

Позиційні бойові дії тривали під Кринками, і в Генштабі ЗСУ зауважили, що інтенсивність російських атак на Дніпровському напрямку дещо зменшилася.

Раніше аналітики ISW спостерігали за непідтвердженими повідомленнями про те, що російські військові передислокують елементи 76-ї та 7-ї дивізій ВДВ із Запорізької області на різні нові напрямки, включаючи схід України та зокрема Херсонську область, і численні заяви “воєнкорів” свідчать про те, що принаймні деякі підрозділи 76-ї дивізії ВДВ передислоковані до Херсонської області.

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Харківська область

Війська РФ 20 травня продовжували наступ у районі Липців і заявляли про свій успіх тут та біля Зеленого на сході від Липців, проте в ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

При цьому геолокаційні кадри показують, що окупанти нещодавно просунулися в центрі Вовчанська на північ від річки Вовча.

Луганська область

Повідомляється, що війська РФ нещодавно просунулися поблизу Кремінної під час продовження наземних атак уздовж лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна 20 травня.

В Міноборони РФ заявили про нібито захоплення Білогорівки (на південь від Кремінної), але російські “воєнкори” розкритикували заяву міністерства як передчасну або неправдиву.

В ISW також не знайшли візуального підтвердження тверджень росіян про просування на північний схід від Берестового (на північний захід від Сватового) і на захід від Діброви (на південь від Кремінної).

Донецька область

Війська РФ нещодавно просунулися поблизу Часового Яру на тлі продовження наступальних операцій росіян у цьому районі 20 травня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 18 травня, свідчать про те, що окупанти нещодавно просунулися під час механізованих штурмів 17 та 18 травня в південній частині Канального мікрорайону (крайня східна частина міста).

Геолокаційні кадри, опубліковані 19 травня, показують, що війська РФ нещодавно просунулися в південну Кліщіївку (на південний схід від містаЧасів Яр).

Також війська РФ нещодавно просунулися на захід від Авдіївки на тлі триваючих наступальних операцій Росії в цьому районі 20 травня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 18 травня, показують, що окупанти нещодавно просунулися в західному Нетайловому (на захід від Авдіївки).

Російські окупанти нещодавно просунулися і на захід від міста Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 травня, показують, що війська РФ просунулися на південний схід від Красногорівки (на захід від міста Донецьк).

Російські “воєнкори” стверджували, що війська РФ нібито просунулися на схід, південний схід і південь від Парасковіївки (на південний захід від Донецька) і захопили більше половини населеного пункту.

20 травня війська РФ продовжили наземні штурми в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей, в тому числі на південь від Великої Новосілки в районі Урожайного та Старомайорського.

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