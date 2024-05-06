Росіяни просунулися в Роботиному на Запоріжжі: які плани Кремля на літній наступ – аналіз ISW

Росіяни просунулися в Роботиному на Запоріжжі. Про це повідомляють аналітики ISW, публікуючи мапу. Також тут проаналізували плани Кремля на літній наступ.

Про це Новини України – НСН інформують з посиланням на свіжий звіт американського Інституту вивчення війни.

Росіяни просунулися в Роботиному на Запоріжжі

Російські війська нещодавно просунулися в Роботино. Опубліковані 4 травня геолокаційні кадри показують, що окупанти нещодавно просунулися в цьому районі.

Позиційні бої тривали поблизу Роботино та Вербового.

Також аналітики зазначають, що військовослужбовці 70-го російського мотострілецького полку (42-а мотострілецька дивізія, 58-а загальновійськова армія [САА], Південний військовий округ [ПВО]) використовують мотоцикли при нападах в районі Роботино.

При цьому зазначається, що згідно із непідтвердженими повідомленнями, отриманими ISW, російські військові перекидають підрозділи 76-ї та 7-ї дивізій ВДВ із Запорізької області на різні нові напрямки, включаючи Східну Україну.

Які плани Кремля на літній наступ

Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували заяви України про те, що головною метою агресорки Росії на 2024 рік залишається захоплення Донецької та Луганської областей.

Окупанти планують наступальну операцію вже влітку.

Американські фахівці згадують заяву командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка про те, що наступальні цілі РФ цього року полягають не лише у захопленні всієї Донецької та Луганської областей, а й у спробах окупувати решту Запорізької області. Цей регіон стане ціллю Кремля, якщо буде захоплено Донбас.

Також Павлюк заявив про плани Москви щодо захоплення міст Харків чи Суми.

Крім того, у своєму звіті ISW наводить слова заступник керівника ГУР України Вадима Скібіцького про те, що російські війська, ймовірно, продовжать досягнення своєї давньої мети вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей протягом літа.

В Інституті зауважують: поки неясно, наскільки план щодо окупації Харкова чи Сум серйозний, і чи зможуть російські війська захопити одне чи обидва міста.

ISW продовжує оцінювати, що російським військам буде важко захопити місто Харків, але російська наступальна операція в цьому районі, ймовірно, відтягне та закріпить українські сили з інших ділянок лінії фронту, – наголошують аналітики

Також фахівці згадують у звіті заявив українських офіційних осіб про ситуацію в Часовому Яру на Донеччині. Так, Павлюк заявив, що ЗСУ роблять усе можливе, аби зупинити спроби ворога захопити місто. Втім, він зазначив, що російські сили мають артилерійську перевагу 10:1 над українцями та “повну перевагу в повітрі”, ймовірно, маючи на увазі здатність російських військ без розбору наносити удари плануючими бомбами в цьому районі.

Тим часом Скібіцький заявив, що російські війська не захоплять Часів Яр найближчими днями, хоча це “ймовірно, питання часу”

Це узгоджується з оцінкою ISW про те, що російські війська можуть взяти Часів Яр, але навряд чи зроблять це негайно, – наголошують американські аналітики

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