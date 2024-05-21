Меморіал: вбиті росією. Галина Нескуба, 82 роки, Чернігівщина, березень

Вбиті росією. Галина Нескуба була родом з Іркутської області рф. Довго жила на Донеччині, а потім переїхала на Чернігівщину. За день до загибелі жінки окупанти вбили її сина. «Бабуся нас дуже любила. Вона була дуже доброю, ніколи ні з ким не конфліктувала. Вирощувала квіти. А поки я жив у селі до 10 років, виховувала мене», – розповів онук



Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

Новини України – НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікують матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Галина Нескуба

82-річну Галину Нескубу російські військові вбили 30 березня 2022 року у селі Голінка на Чернігівщині. За день до того загинув її син. Галина залишилася сама. Імовірно, вона підійшла до вікна чи проходила повз у той час, як проїжджали російські військові. Хтось із них вистрілив і влучив Галині у голову.

Староста Наталія Вернигора прийшла з фельдшером до оселі Нескубів, коли їй зателефонували родичі Галини з проханням перевірити, чи все з нею добре. Адже жінка не відповідала на дзвінки.

Галину знайшли вбитою, вона лежала на підлозі, а у вікні був отвір від кулі.

Галина Нескуба народилася в Іркутській області (Росія). Батько був військовим. Родина часто переїжджала. Жили в Грузії, в Україні – в Одесі, на Київщині.

У дорослому віці Галина поїхала в Донецьку область, де працювала на шахті. Там і познайомилася з майбутнім чоловіком, який теж був шахтарем. У подружжя народилося двоє дітей.

Коли чоловік вийшов на пенсію, родина переїхала на Чернігівщину в село Голінка. Звідти він був родом. Тут Галина ще деякий час працювала на фермі.

«Бабуся нас дуже любила. Вона була дуже доброю, ніколи ні з ким не конфліктувала. В останні роки займалася домашнім господарством. Вирощувала квіти. А поки я жив у селі до 10 років, виховувала мене», – сказав онук Олексій

У Галини Нескуби залишилися онуки та інші родичі.

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