Окупований Крим атакували 42 безпілотники – всі деталі

Міністерство оборони росії заявило, що в ніч проти 25 серпня тимчасово окупований Крим атакували 42 безпілотники.

Як передає НСН, про це повідомляє російське відомство у Телеграмі.

Там стверджують, що засоби ППО виявили над півостровом 42 безпілотних літальних апарати.

«Внаслідок вогневого впливу над територією Республіки Крим дев’ять БПЛА знищено, 33 подавлені засобами РЕБ та зазнали аварії, не досягнувши мети», йдеться у повідомленні.

Зокрема, окупаційний «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що декілька дронів, за попередніми даними, нібито збили над морем в районі мису Херсонес. Там «не фіксували пошкоджень» цивільної інфраструктури.

Російське міноборони звинувачує в атаці Україну. Наразі Україна не коментувала інцидент.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, вночі вибухи чули в Сімферополі. Голосно було в Гвардійському, в районі мису Меганом і біля мису Тарханкут.

У мережі публікують відео, на яких можна почути характерний для безпілотних літальних апаратів звук.

Окупований Крим атакували безпілотники. Відео

Раніше ми писали, що 23 серпня в Оленівці на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму росіяни втратили зенітно-ракетну систему великого і середнього радіуса дії С-400 «Тріумф».

Українська розвідка каже, що внаслідок вибуху знищено не тільки установку, а ще й особовий склад.

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