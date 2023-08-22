ЗСУ з боєм увійшли до села Роботине на Запоріжжі і евакуюють місцевих – Маляр

ЗСУ з боєм увійшли до села Роботине на Запоріжжі і евакуюють місцевих. Про це офіційно повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає НСН.

За словами Маляр, воїни 47 бригади, яка з боєм увійшла у село Роботине, організували евакуацію мирних мешканців на БМП Бредлі.

Наші бійців виконують планову бойову роботу та знищують ворога. У відповідь росіяни безперервно обстрілюють Роботине з артилерії. Тривають бої, – написала заступниця міністра

Роботине на Запоріжжі – евакуація місцевих (фото, відео)

Українські захисники, увійшовши в Роботине, одразу сповістили цивільних про необхідність термінової евакуації, оскільки окупанти продовжують обстрілювати населений пункт.

Півтора року чекали на ЗСУ. Ми похапали речі, документи та бігли, дорогою викидаючи ті пакети, бо життя – найцінніше. А потім ці хлопці з 47 бригади вивезли нас на танку, – так люди назвали американську БМП Bradley, яка, зокрема, витримує підриви на мінах та прямі влучання ворожої артилерії

Уже у більш безпечному місці лікарі 47 ОМБ оглянули евакуйованих та дали їм можливість зідзвонитись з рідними.

Люди розповіли, що у них не було води та світла, були проблеми із продуктами, через постійні обстріли вони були змушені сидіти у підвалах.

Зі сльозами на очах одна з жінок розповіла, як святкувала свій 52-й день народження в окупації. За її словами, подарунки були розкішні: пиріжки з шовковицею, три хлібини, букет троянд і пів ящика бубликів, знайдених в окупантів.

На відео і фото нижче вражаюча робота бійців 47-ї окремої механізованої бригади, які врятували шістьох цивільних із села Роботине.

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