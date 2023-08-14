Рейд на лівий берег Дніпра Маляр повідомила про успішну роботу ЗСУ

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про успішний рейд ЗСУ на лівий берег Дніпра.

Українські військові успішно виконали завдання на окупованому лівобережжі у Херсонській області.

Про це Ганна Маляр повідомила під час включення з Military Media Center, передає НСН.

“Там були виконані певними підрозділами певні завдання, ми, звісно, не можемо розкривати, що саме було зроблено, але з цими завданнями впорались. Для того, щоб там закріпитись, потрібно витісняти ворога, зачищати територію”, сказала заступниця міністра оборони.

Раніше Маляр повідомила, що на окупованій території Херсонської області підрозділи ЗСУ проводять спеціальні операції, але повноцінний десант на лівому березі Дніпра відбудеться тоді, коли ворожі війська буде відкинуто.

Аналітики зазначили, що висновки щодо ситуації з просуванням українських військ на Херсонщині робити передчасно.

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