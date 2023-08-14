Внаслідок нічних обстрілів Херсона троє поранених – двоє важкі

Внаслідок нічних обстрілів Херсона троє поранених – з них двоє важкі. Про це повідомив вранці 14 серпня начальник Херсонської ОВА Олександр Проскудін, передає НСН.

Через нічні російські обстріли Херсона знову постраждали мирні люди. Близько 2:00 армія рф вкотре вдарила по житлових кварталах міста.

Двоє чоловіків, 48 та 44 роки, отримали важкі поранення, у 85-річної жінки – травми середнього ступеня тяжкості. Усіх потерпілих шпиталізували до лікарень.

Проскудін також розповів, що за минулу добу противник здійснив 83 обстріли Херсонщини, випустивши 399 снарядів з мінометів, артилерії, “Градів”, БПЛА, ВКК та авіації. По місту Херсон ворог випустив 23 снаряди.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; території та споруди гаражного кооперативу, будівлю медичної лабораторії, складські приміщення у Херсоні; будівлю магазину у Херсонському районі; територію і будівлю медичного закладу у Бериславі.

Через російську агресію семеро людей загинули, з них – двоє дітей.13 людей дістали поранення. Серед загиблих – ціла родина: мама, тато, 12-річний хлопчик і дівчинка, який було лише 23 дні. Сьогодні на Херсонщині день жалоби за загиблими. А російські обстріли тривають…

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