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На Херсонщині 13 поранених і 1 загиблий за добу – росіяни влучили у Пункт Незламності

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На Херсонщині 13 поранених і 1 загиблий за добу – росіяни влучили у Пункт Незламності
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На Херсонщині 13 поранених і 1 загиблий за добу. Такі сумні цифри вранці 531-ї доби повномасштабної війни озвучив начальник Херсонської ОВА Олександр Проскудін, передає НСН.

За минулу добу противник здійснив 68 обстрілів, випустивши 342 снаряди з мінометів, артилерії, танків та БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 18 снарядів. Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; будівлю “Пункту незламності” у Херсоні.

Через російську агресію 1 людина загинула, 13 – дістали поранення.

На Херсонщині 13 поранених і 1 загиблий за добу – росіяни влучили у Пункт Незламності

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