Як повідомляла раніше НСН, окупанти тричі за цю ніч гатили по багатоповерхівці у Херсоні. Це була дуже тяжка ніч для мешканців будинку у центрі міста. В ОВА і ДСНС показали моторошні фото і відео наслідків.

Нагадаємо, близько 00:50 окупанти вперше обстріляли житловий будинок. У 8 мешканців діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. До лікарні шпиталізували одну маломобільну особу. Під час гасіння пожежі, спричиненої ворожим ударом, постраждали двоє рятувальників. Їх доправили до медзакладу із загальним перегріванням тіла.

Через пів години обстріли продовжилися. Внаслідок влучання артснаряда в оселю загинула 59-річна жінка, у 60-річного чоловіка – контузія.

Близько 03:15 армія рф знову атакувала будинок. Поранено 93-річну жінку. З мінно-вибуховою травмою та контузією її шпиталізували.

Повідомлення про подію до Служби порятунку надійшло 7 серпня, о 00:45, – інформують у ДСНС

В результаті атаки сталось загоряння фасаду дев’ятиповерхового будинку з 1 першого по 5 поверх на площі 350 кв.м.

Фото і відео наслідків ударів по багатоповерхівці у Херсоні

На відео — херсонська 9-поверхівка після нічного обстрілу армії рф. Частина мешканців виїхала з будинку, а для тих, хто залишився, – ця ніч стала жахливою, – написав начальник ОВА Олександр Проскудін

Фото наслідків від ДСНС

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