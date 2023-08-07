Вибух у багатоповерхівці у Полтаві: все, що відомо станом на ранок 7 серпня (фото)

Вибух у багатоповерхівці у Полтаві стався пізно увечері 6 серпня. Серед мешканців багатоповерхівки є постраждалі. НСН розповість все, що відомо про надзвичайну подію, посилаючись на ДСНС і місцеву владу.

6 серпня о 22:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про надзвичайну подію в дев’ятиповерховому будинку на вул. Квітуча міста Полтава.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в одній з квартир на 3 поверсі стався вибух з подальшим руйнуванням конструкцій, пошкоджено міжповерхові плити перекриття між 2-м, 3-м та 4-м поверхами, міжкімнатні перегородки в квартирі, де сталася подія.

Внаслідок вибуху постраждало 3 людини, з яких 2 госпіталізовано до лікарні.

Надзвичайниками врятовано 7 людей, двох осіб з інвалідністю евакуйовано та передано працівникам екстренної швидкої медичної допомоги.

Для забезпечення злагодженої роботи, збору та надання інформації було створено штаб. Також було встановлено намет з продуктами харчування, гарячими напоями для громадян та учасників ліквідації надзвичайної події.

Станом на 02:20 7 серпня роботи по ліквідації наслідків вибуху були завершені.

На місці події забезпечено чергування 1 відділення 2-ї державної пожежно-рятувальної частини та 1 одиниця техніки, а також мобільної оперативної групи Головного управління ДСНС України у Полтавській області та представників органів місцевої влади, поліції.

До ліквідації наслідків вибуху від ГУ ДСНС залучалось 8 одиниць техніки та 33 чоловіка особового складу.

Попередньою причиною вибуху називають витік газу у будинку .За фактом ведеться розслідування.

З метою безпеки мешканці мають можливість увійти до своїх квартир лише в супроводі рятувальників, щоб забрати документи, домашніх тварин та особисті речі.

Міська влада планує надати матеріальну допомогу постраждалим, це розглядатимуть на засідання позачергової сесії міської ради Полтави 8 серпня.

Вибух у багатоповерхівці у Полтаві: фото

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