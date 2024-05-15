Українці заплатили штраф за футболки Free Azovstal Defenders на Євробаченні: «Суспільне» спростувало інформацію

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Реперка Alyona alyona повідомила на своїй сторінці в Інстаграм повідомила, що на Євробаченні українську делегацію оштрафували за футболки з написом Free Azovstal Defenders. Їх українці одягли під час фіналу пісенного конкурсу.

«З’явитися у футболках FREE AZOVSTAL DEFENDERS було дуже ризиковою та складною задачею. Будь-які надписи та бренди були заборонені, охорона перевіряла весь одяг і, якщо на ньому був надпис, просили зняти його або ж заклеювали надписи чорним скотчем. Але складнощі в нас почались ще на етапі створення роздрукування логотипу на футболці», написала співачка.

Українці заплатили штраф за футболки Free Azovstal Defenders на Євробаченні

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Альона (@alyona.alyona.official)

Проте українці зробили все можливе, аби бути саме у вищезазначених футболках.

«Ми знали, що коли будуть показувати повтори виступів всіх артистів, то будуть показувати і саму делегацію. Тому коли до нас підійшла камера, наша команда швидко розкрилася і показали наш заклик на весь світ. Ми дуже ризикували, проте все вийшло. Відбилися просто фінансовим штрафом», пише артистка.

Але потім Alyona alyona видалила фразу про штраф. А «Суспільне мовлення» спростувало слова співачки.

«Наразі Суспільне Мовлення як член ЄМС, який забезпечує участь представників України на Пісенному конкурсі Євробачення, не отримало жодних скарг та штрафів за нібито порушення правил», йдеться у заяві.

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