Напад на прем’єра Словаччини Фіцо: стріляли в живіт і груди – все, що відомо (відео)

Скоєно напад на прем’єра Словаччини Фіцо. Стрілянина сталася 15 травня пообіді в Братиславі. Роберт Фіцо отримав важкі поранення.

Про це з посиланням на Словацькі ЗМІ повідомляють Новини України – НСН.

Напад на прем’єра Словаччини Фіцо – що відомо

Відомо, що нападника вже затримали прямо на місці події. Стрілком виявився 71-річним уродженцем словацького міста Левице.

Фіцо отримав поранення в груди і живіт. Його стан оцінюють як вкрай важкий. Прем’єра доправили вертольотом до лікарні у братиславському районі Крамарі.

Охоронці несуть Фіцо до автівки одразу після нападу.

Нападник нібито крикнув Фіцо: «Робо, іди сюди». І після цього вистрілив.

Очевидець розповів, як стався замах на Фіццо:

Зовні стояла юрба людей, і один із них почав стріляти. Його одразу приборкали і затримали, прем’єр-міністра відвезли охоронці. За нашою інформацією, стрілець мав цілитися у самого прем’єр-міністра, – розповів журналіст HN, яких перебував на місці події

Нагадаємо, Фіцо не раз заявляв, що війну Росії проти України можна вирішити лише мирним шляхом і що Україна має відмовитись від усіх анексованих Росією територій. Фіцо також виступає проти членства України у НАТО.

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