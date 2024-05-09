«Бо все перебуває в критичному стані»: Рада звільнила Кубракова з посади віцепрем’єра з відновлення України

Верховна Рада звільнила Кубракова з посади віцепрем’єра з відновлення України. Названо причину. Свого часу Кубраков займався “Великим будівництвом” і планував “Велике відновлення”, але…

Відповідне голосування депутати провели сьогодні, у четвер 9 травня, передають Новини України – НСН.

Рада звільнила Кубракова

У четвер, 9 травня, депутати Верховної Ради України звільнили з посади міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова. Звільнення пов’язане з провалом регіональної політики, яка входить у його зону відповідальності, йдеться у проекті постанови, опублікованому на сайті Верховної Ради.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, за звільнення міністра проголосували 272 депутати. За його словами, самого Кубракова не було в залі Верховної Ради, як і прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Олександр Кубраков заявив, що його не долучили до обговорення щодо його звільнення.

Керівництво фракції та очільник Уряду Денис Шмигаль зі мною це рішення не обговорювали. На засідання фракції та профільного комітету не був запрошений, – повідомив він

Хто обійме посаду міністра інфраструктури замість Олександра Кубракова, наразі невідомо.

Чому звільнили Олександра Кубракова

У пояснювальній записці до проекту постанови, яку внесли 39 депутатів парламенту, йдеться, що регіональна політика, яку здійснює міністерство, перебуває «у критичному стані». Це зумовлено тим, що після повномасштабного вторгнення на Мінінфраструктури поклали обов’язки з відбудови та реінтеграції регіонів, взаємодію з місцевою владою та інші моменти, з якими, за словами депутатів, міністерство не може впоратися.

Враховуючи вищенаведене, існує гостра потреба в утворенні окремого міністерства яке б займалося регіональною політикою. Для того, щоб реалізувати ініціативу створення такого окремого міністерства, відповідно до Конституції України, необхідно прийняти таке рішення Верховною Радою України, зокрема, шляхом звільнення з посади члена Уряду – Віце-прем’єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Кубракова Олександра, – йдеться у пояснювальній записці

Олександра Кубракова, якого Верховна Рада звільнила з посади віце-прем’єра, перепризначати на посаду міністра інфраструктури України не будуть.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіло джерело в “Слузі народу”.

Перепризначати Кубракова до Кабміну на посаду міністра інфраструктури не будуть, – сказало джерело

Нагадаємо, до повномасштабної війни, як голова «Укравтодору», а потім як і міністр, Кубраков був одним з ключових менеджерів “Великого будівництва”.

А вже після початку вторгнення, коментуючи доцільність такого масштабного будівництва під час гібридної війни і при наявності ризику відкритого нападу Росії, Кубраков говорив, що «ніхто не очікував, що росіяни будуть нищити інфраструктуру».

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