Весь час брехали Зеленському про захист енергооб’єктів – Шкіль

Весь час брехали Зеленському про захист енергооб’єктів, а також про будівництво фортифікацій. Мінфін та Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури не виконали задачі.

Таку заяву зробив заявив засновник і CEO холдингу MS Capital Максим Шкіль після масштабної атаки 11 квітня, передає НСН. Зазначимо, що після низки масштабних атак і знищення цілого ряду важливих об’єктів енергетики цієї весни у багатьох виникло питання: “Як же так? Адже запевняли, що енергосистему захистили?!“.

Мінфін та Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури не виконали задачі щодо захисту енергетичних об’єктів від російських обстрілів. Так пояснив ситуацію Максим Шкіль.

Багато було критики і блокування щодо будівництва захисту енергетичних обʼєктів. Можливі втрати для економіки внаслідок таких дій є неспіврозмірні з витратами. Це розумів Президент, ставив задачі, але йому постійно брехали! Борг перед “Автострада” тільки за захист енергетичних обʼєктів понад 5 млрд. Міністерство фінансів вважало, що це не є пріоритетно і грали в постійний футбол між Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України, результат – фінансування нема, а ті задачі, які ставив Верховний Головнокомандувач нереалізовані, – зазначив він

Коментуючи питання фортифікацій Шкіль зазначив, що компанію, яка є лідером ринку, ніхто до виконання робіт не залучив.

Результат – виконання програми Президента щодо будівництва фортифікаційних споруд теж всі бачать. Говорити – не робити… погано, що за брехню перед Президентом в умовах війни нема відповідальності! Сьогодні наслідки таких дій можуть бути катастрофічні! – підсумував він

У “Центренерго” кажуть, що не отримували 9,7 мільярдів з бюджету

Додамо, що, відповідаючи на докори щодо відсутності захисту Трипільської ТЕС, яка вчора була знищена ворогом, у «Центренерго» заявляють, що певні заходи було вжито, але захистити себе від прямого влучання ракети станція не могла.

Також в «Центренерго» назвали фейком інформацію про те, що Трипільська станція нібито отримала з державного бюджету 9,7 мільярдів гривень на захист.

Трипільська ТЕС не отримувала з державного бюджету 9,7 млрд гривень для спорудження захисту від дронів та ракет, – заявляють у ПАТ «Центренерго»

Тут зазначають, що власними силами компанія на 100 % виконала фізичний захист першого рівня критично важливих елементів своїх ТЕС. Про що компанія повідомляла і раніше.

Цей захист рятує від уламкових уражень. А не від прямих влучань ракет. Повністю захистити потужності лише цим – неможливо. На жаль, ворог став бити прицільно, саме по обладнанню, яке відновлюється роками і яке не заховаєш у бетон та мішки з піском, – йдеться у повідомленні

В «Центренерго» кажуть, що хтось навмисно поширює фейки та ІПСО.

І дуже боляче, що сьогодні, в день, коли із нашим підприємством сталася біда, з деяких телеграм каналів понеслася інформаційна кампанія з дискредитації керівництва «Центренерго» та держави, мета якої посіяти паніку та зневіру серед українців. Масово перепощувалися вирвані з контексту слова прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, що нібито Трипільська ТЕС на захист від атак рф з державної скарбниці отримала 9,7 млрд гривень. Хоча насправді, у повідомленні від 13.09.2023 премʼєр-міністра Дениса Шмигаля йшлося про те, що Уряд виділив додаткові 9,7 млрд грн на захист критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору. Тобто УСЬОГО паливно-енергетичного сектору! А не лише Трипільської ТЕС, – запевняють у компанії

Тут просять усіх дотримуватися інформаційної гігієни та перевіряти інформацію, перед тим як нести її далі.

Нам всім зараз важко, і нас дуже швидко можна вивести на емоції. Але давайте не допомогати ворогові в його намаганнях підірвати нашу психологічну стійкість та викликати відчуття безпорадності. Керівництво «Центренерго» відкрито до спілкування з пресою, бо розуміємо, що доступ до правди та об’єктивної інформації є важливим інструментом у протистоянні російським ІПСО, – додають в ПАТ «Центренерго»

Нагадаємо, внаслідок масованої ракетної атаки в ніч проти 11 квітня російські війська повністю зруйнували Трипільську ТЕС у Київській області.

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