Чорний день в історії: знищено 100% генерації «Центренерго»

Знищено 100% генерації «Центренерго». Тут заявляють про чорний день в історії. Наслідки катастрофічні.

Про це НСН повідомляє з посиланням на ПАТ «Центренерго».

Унаслідок сьогоднішньої масованої атаки, знищено всю нашу генерацію. Війська рф повністю зруйнували Трипільську ТЕС, що на Київщині. Добре, що всі наші, хто був під час обстрілів на зміні – живі. Але нам дуже болить… – йдеться у повідомленні 11 квітня

Унаслідок прямих влучань ракет, сталася масштабна пожежа у турбінному цеху. Зараз на підприємстві тривають роботи по локалізації вогню.

Трипільська ТЕС – була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

«Масштаби руйнувань – жахливі. Грошима це не оцінити. Це для нас найбільший виклик за всю історію підприємства. Але я переконаний – ми з ним справимось», – заявив голова наглядової ради ПАТ «Центренерго» Андрій Гота.

В «Центренерго» нагадують, що 22 березня 2024 року вщент було знищено Зміївську ТЕС, на Харківщині. А 25 липня 2022 війська рф окупували Вуглегірську ТЕС – Донеччина.

На сьогодні, ПАТ «Центренерго» втратила 100 відсотків генерації.

Ще новини України: Мінус «одна ЗАЕС» за два тижні: що чекає на українців через удари по енергосистемі

Читайте також: Масштабна повітряна атака 29 березня: знову удар по енергетиці – все, що відомо

Крім того, ми писали: Масована повітряна атака сьогодні тривала 7 годин: під ударом енергетика – все, що відомо