Росіяни знищили Трипільську ТЕС — одну з найбільших в Україні, вдаривши по ній під час масштабної повітряної атаки 11 квітня. Станція розташована на Київщині.

Про це інформує НСН.

Внаслідок ворожого удару Трипільська ТЕС загорілася.

Ударами Росії повністю знищено Трипільську ТЕС, — заявив голова Наглядової ради «Центренерго» Андрій Гота

У ворожих пабліках поширюється відео, як горить Трипільська ТЕС.

Мешканців Українки попросили закрити вікна

Вранці 11 квітня екс-голова Бориспільської РДА, а нині Мер Українки (Обухівський район) Олександр Туренко звернувся до мешканців з проханням щільно закрити вікна і зробити великий запас води.

Шановна громадо! Прошу всіх щільно зачинити вікна в своїх оселях, аби не дихати шкідливими продуктами горіння. Зарядіть всі пристрої, зробіть максимальні запаси води! – написав він, пообіцявши повідомити більше подробиць згодом

Енергогенеруюче підприємство Трипільська ТЕС є найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Займає площу 281,3 га. Розташоване в Обухівському районі на березі Канівського водосховища.

У ДТЕК тим часом повідомили, що Росія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК.

Серйозно пошкоджено обладнання підприємств. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, раніше окупанти знищили Зміївську ТЕЦ на Харківщині і Дніпро ГЕС у Запоріжжі.

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