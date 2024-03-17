Росіяни знищили центр селища на Сумщині: мешканців закликають евакуюватися (відео)

Росіяни знищили центр селища на Сумщині. Населений пункт знаходиться у прикордонні. Мешканців закликають евакуюватися.

Російські окупаційні війська 17 березня зруйнували центр селища Велика Писарівка Охтирського району в Сумській області. Про це повідомила голова громади Людмила Бірюкова, передає НСН.

Бірюкова оприлюднила фото і відео.

На фото видно наслідки ворожої атаки.

Росіяни знищили центр селища на Сумщині

У відеозверненні Людмила Бірюкова закликає мешканців евакуюватися з Великої Писарівки.

Сьогодні ворог знищив центр селища Велика Писарівка. Сподіваюся, що кожен із нас зробить висновок про те, що життя найцінніше і прийде на евакуацію, – сказала Бірюкова

Вона повідомляла, що на 10 годину ранку було призначено евакуацію без запису.

Але евакуація триватиме і надалі. Послуги й консультації з даного надаватимуть фахівці селищної ради в телефонному та онлайн-режимі.

Шановна громадо! Прошу не залишатися на території, яку ворог безжально знищує, – закликала голова громади

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