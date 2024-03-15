Поранений взявся допомагати односельцям і тут знову прилетіло: на Сумщині є жертви внаслідок атак ворога

На Сумщині є жертви і поранені внаслідок атак ворога протягом доби. А також багато руйнувань. Росіяни використовують свою цинічну тактику – застосовують повторні удари по людям, які усувають наслідки попередніх обстрілів.

Про наслідки ворожих атак повідомляють у поліції і прокуратурі області, передає НСН.

Двоє загиблих і п’ятеро поранених на Сумщині внаслідок ворожих обстрілів за добу 14 березня.

Унаслідок російських обстрілів протягом 14 березня у Сумській області загинуло двоє цивільних, ще 5 людей дістали поранення.

За даними слідства, протягом минулої доби російські війська завдали 494 удари по населених пунктах Сумської області.

Унаслідок атак загинуло двоє цивільних, ще 5 отримали поранення. Також пошкоджено 39 приватних домоволодінь, багатоповерховий будинок, 6 приватних авто, складські приміщення, аптеки, будівлю лікарні. Також руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.

Поранений взявся допомагати односельцям і тут знову прилетіло

Прокуратура уточнює, що четверо поранених тільки унаслідок обстрілу Серидино-Будської громади на Сумщині.

За даними слідства, 14 березня 2024 року близько 10:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти з території російської федерації з мінометів обстріляли м. Середина-Буда Шосткинського району.

Унаслідок атаки ворога 44-річний чоловік та 43-річна жінка отримали незначні поранення. Після отримання медичної допомоги поранений чоловік відправився на допомогу односельцям, які усували наслідки обстрілу. У цей час ворог знову обстріляв місто, цього разу використовуючи FPV дрони. Постраждалий та двоє його односельців, одному з яких 43, а іншому 64 роки, отримали осколкові поранення. Пошкоджено щонайменше 7 приватних будинків та 1 автівка.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Матеріали кримінального провадження у подальшому будуть передані до СБУ.

На Сумщині є жертви і руйнування внаслідок обстрілів росії: фото

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