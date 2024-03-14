Бєлгород і Курськ під ударом: мешканців закликали негайно залишити міста (відео)

Прикордонні Бєлгород і Курськ під ударом вже давно. А зараз ситуація загострилася. Атаки були вчора, сьогодні вночі, і вранці продовжуються. Напередодні російські добровольці, які воюють на боці України, закликали мешканців цих регіонів негайно евакуюватися, анонсувавши удари по військовим, які ховаються біля цивільних об’єктів. НСН розповість, що там відбувається.

У Міноборони РФ сьогодні вранці заявили, що системи ППО за ніч перехопили 14 безпілотників над Бєлгородською і Курською областями.

Вранці у Бєлгороді продовжуються вибухи. В мережі публікують відповідні фото і відео. За даними росЗМІ, є жертви.

Бєлгород і Курськ під ударом: відео

Мешканців закликали негайно залишити міста

Напередодні спільну заяву зробили Легіон ‘Свобода Росії’, Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон. Вони звернулися до своїх співгромадян: жителів міст Білгород і Курськ та чиновників.

Путінські вбивці завдають масованих ударів по мирним українським містам, виставляючи свої позиції між вашими будинками, школами ваших дітей та держустановами. Щодня десятки простих невинних людей (переважно жінок та дітей) гинуть від обстрілів із Білгорода. Обстріл України з території Білгорода має зупинитися! – заявили російські добровольці

Вони кажуть, що у зв’язку з цим, змушені завдати вогневого ураження військових позицій, які розміщені в містах Білгород і Курськ.

Щоб уникнути жертв серед цивільного населення, ми закликаємо всіх негайно залишити міста. Місцеву владу ми закликаємо зберігати людські життя та розпочати евакуацію з міст Курщини та Білгородщини, – йдеться у заяві

Сьогодні російські добровольці знову звернулися до мешканців Білгородської та Курської областей

Негайно покиньте Курщину та Бєлгородщину, всі великі населені пункти. Ми відкриємо вогонь з військових цілей на цій території протягом півтори години після цього звернення, – заявили вони, оприлюднивши відповідне відео

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