Такого ще в Росії не було: атаки у 8 регіонах, дві уражені нафтобази і прорив кордону (відео)

Такого ще в Росії не було. За пекельною ніччю 12 березня прийшов вкрай тривожний ранок. Вночі зафіксовано атаки з повітря у восьми регіонах, вранці бійці угрупування «Легіон Свобода Росії» заявили, що перейшли кордон і планують «взяти участь у виборах». НСН розповість деталі.

Уночі росію знову масовано атакували дрони. Вибухи чули у восьми областях. У Міноборони рф стверджують, що вночі перехопили 25 дронів: над територіями Московської області 2 БПЛА, Ленінградської — 1, Бєлгородської — 7, Курської — 11, Брянської — 1, Тульської — 1 та Орловської — 2. Про прильоти там мовчать.

А між тим вже відомо, що безпілотники успішно уразили нафтобазу в місті Орел та нафтопереробний завод у Кстово Нижньогородської області.

Губернатор Орловської області РФ Андрій Кличков підтвердив влучання по об’єкту паливно-енергетичного комплексу, а Telegram-канали публікують відео масштабної пожежі. ДержЗМІ пишуть, що горить резервуар з нафтопродуктами.

Також місцева влада повідомила, що безпілотники атакували Кстовську промзону (Нижньогородська область РФ. – Ред). Telegram-канал 112 пище, що дрон уразив установку з перегонки нафти заводу «Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез». У компанії вже повідомили, що роботу технологічної установки тимчасово зупинено «у зв’язку з інцидентом».

Такого ще в Росії не було: нічні атаки у 8 регіонах: відео

Прорив кордону Росії і заява Легіону

В Бєлгородській області вранці неспокійно.

Вранці почали з’являтися повідомлення про прорив кордону у Білгородській і Курській областях з боку України.

На опублікованих відео – танки і стрілецькій бій.

Бійці угрупування «Легіон Свобода Росії» записали відео, у якому заявили:

Коли по Україні летіли бомби, Москва раділа… Ми йдемо звільнити вас від зубожіння, бідності і диктатури, будемо брати участь у виборах

РосЗМІ пишуть про стрілецькі бої на кордоні з Бєлгородською та Курською областями. Декілька ДРГ за підтримки артилерії та мінометів зайшли на територію рф. Місцеві нібито фіксують просування танків. За попередньою інфою, це бійці «РДК», «ЛСР» та Сибірського батальйону.

Російські ЗМІ повідомляють, про трьох поранених – у Курській і Бєлгородській областях

Легіон «Свобода Росії», РДК та Сибірський батальйон у Росії діють як самостійні підрозділи: ймовірно, зараз відбувається їхня спільна операція, — прокоментував події представник ГУР МОУ Андрій Юсов

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