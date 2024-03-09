Масована атака дронами Таганрогу та Курська в Росії: постраждав авіаційний завод, де ремонтують літак А-50

У ніч на 9 березня була здійснена масована атака дронами Таганрогу та Курська в Росії, повідомляє НСН

У Таганрозі постраждав Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва, в цехах якого наразі ремонтують літак ДРЛО А-50 ВКС Росії. У Курську безпілотник впав на поліклініку, через загрозу вибуху евакуювали пацієнтів реанімації сусідньої лікарні.

Про це повідомляють: Astra, Mash, губернатор Ростовської області Василь Голубєв у Telegram, губернатор Курської області Роман Старовойт у Telegram.

Місцеві жителі повідомляли про велику кількість дронів у небі над Таганрогом.

Люди чули не менше п’яти вибухів. За словами очевидців, летіли безпілотники з боку моря. Працювала ППО.

Масована атака дронами Таганрогу та Курська в Росії

Наліт безпілотників тривав більше години. Голубєв назвав атаку «масованою» і заявив, що її відбили сили ППО.

За його словами, поранення отримав співробітник МНС, який брав участь у ліквідації наслідків. Потерпілого госпіталізували, загрози його життю немає.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що міг постраждати Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва.

Російські військові блогери вважають, що метою масованої атаки БпЛА в Таганрозі був авіаційний завод Берієва, який виробляє літаки-амфібії Бе-200. Крім того, в цехах заводу зараз ремонтують літак ДРЛО А-50 ВКС Росії, який раніше постраждав від атаки дронів.

У Курську місцева влада також повідомила про атаку безпілотників.

За словами Старовойта, уламки збитого у Курську БпЛА впали на дах поліклініки. Через загрозу вибуху евакуйовано пацієнтів реанімації сусідньої лікарні.

Міноборони Росії повідомило, що вночі 9 березня над російськими регіонами нібито перехопили та знищили 47 дронів: 1 над Бєлгородською областю, 2 – над Курською, 3 – над Волгоградською та 41 – над Ростовською областями.

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