Де сьогодні були вибухи в Росії: Рязань, Воронеж, Липецьк, Ростов, Пітер

Останнім часом реальність така, що ми не питаємо, «чи палало сьогодні у Росії», а уточнюємо «де сьогодні були вибухи в Росії». Адже безпілотники атакують РФ щодня і щоночі, а війна все більше переміщується на територію країни-агресорки. НСН розповість про «бавовну» у Росії цієї ночі і вранці та про її наслідки.

Де сьогодні були вибухи в Росії

Рязань – удар по нафтозаводу

Безпілотники атакували черговий російський нафтозавод, тепер у Рязані – там сталася пожежа і є постраждалі.

Після купи відео, оприлюднених у мережі місцева влада зрозуміла, що замовчати не вдасться, і підтвердила атаку.

«Рязанський нафтозавод зазнав атаки БПЛА. Внаслідок удару почалося займання. За попередньою інформацією, є постраждалі. Знаходжусь на місці події, працюють усі оперативні служби», – повідомив губернатор Рязанської області Павло Малков

РосЗМІ повідомляють, що дрони у Рязані намагалися збити стрілецькою зброєю, але не вийшло.

Внаслідок вибуху двоє людей отримали осколкові поранення. Вони госпіталізовані.

Воронеж – масовна атака 30 безпілотниками

Воронезька область пережила пекельну ніч. Губернатор заявляє про понад 30 нібито знищених безпілотників.

За повідомленнями місцевих жителів, найбільше атакували місто Бутурлінівка. За 4 кілометри від нього знаходиться військовий аеродром. На ньому базується 899 гвардійський штурмовий авіаційний полк.

Місцеві мешканці у Воронежі та області чули вибухи, а у Бутурлінівці ще й стрілянину. Працювала російська ППО.

«Наш район зазнав атаки БПЛА! Провів екстрене засідання оперативного штабу. Наразі з’ясовуються наслідки атаки, можливі пошкодження на інфраструктурних об’єктах. Усі служби працюють у штатному режимі», – написав голова Бутурлинівського району Юрій Матузов

Після атаки БПЛА усі освітні заклади у Бутурлінівському районі Воронезької області переведені на дистанційне навчання. У дитячих садках створено чергові групи, повідомляє районна адміністрація.

«Шановні жителі Воронезької області, небезпека атаки БПЛА поки що зберігається. За ніч на території регіону засобами ППО виявлено та знищено понад 30 безпілотників. Згідно з оперативними даними з місць падіння залишків збитих об’єктів, у ряді муніципалітетів є незначні пошкодження інфраструктури та житла. Так, у Бутурлинівському районі пошкоджено приватний будинок та трансформаторну підстанцію, а в Радянському районі Воронежа частково зруйновано покрівлю магазину. Постраждалих немає», – повідомив губернатор

Ленінградська область – спроба атаки заводу КІНЕФ

Губернатор Ленінградської області заявив про спробу атаки заводу КІНЕФ (Кіришинефтеоргсинтез – нафтопереробне підприємство в місті Кириші Ленінградської області).

Засобами ураження мобільної групи в Кірішському районі на підльоті до заводу КІНЕФ збито БПЛА літакового типу. Виробництво працює у штатному режимі. Жертв та руйнувань немає. Наслідки у місці падіння локалізовані та усунуті, – йдеться у повідомленні

Ростовська область – Волгодонськ

Повідомляється також про наліт безпілотників на Волгодонськ. Місто – індустріальний та енергетичний центр регіону. Це і Ростовська АЕС, і Атоммаш, і дві великі ТЕЦ, і Цимлянська ГЕС, ціла низка машинобудівних підприємств. Будь-яка мета може бути серйозною. Інформація про наслідки уточнюється.

Липецьк

Губернатор Липецької області повідомляв вранці про можливі прильоти БПЛА

Шановні жителі, до отримання сигналу «Відбій повітряної небезпеки» вести дітей до шкіл та дитячих садків не треба, — написав Ігор Артамонов

Тут теж наслідки атаки уточнюються.

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