ДТП на трасі Кропивницький – Кривий Ріг: двоє загиблих, 17 постраждалих (фото)

Смертельна ДТП сталася на трасі Кропивницький – Кривий Ріг. Двоє людей загинули на місці, 17 чоловік постраждали

16 липня сталася ДТП на трасі Кропивницький – Кривий Ріг біля села Братолюбівка Гурівської громади зіткнулися рейсовий автобус із пасажирами та вантажний мікроавтобус: двоє людей загинули на місці, 17 поранено

Про це повідомили у ДСНС України, розповідає НСН.

Ще 17 осіб, у тому числі й діти, отримали травми різного ступеня важкості, їм надають допомогу співробітники швидкої.

Місце аварії оточене поліцією, людям доводиться об’їжджати популярний напрямок через поля. Слідчі з’ясовують причину ДТП, порушено кримінальне провадження.

Тіла двох жертв пригоди від удару буквально вдруковані у транспортний засіб. Щоб витягти їх для подальшої передачі на медичну експертизу, довелося задіяти бригаду рятувальників ДСНС.

17 людей оглядають лікарі, щоб встановити ступінь тілесних ушкоджень.

На ліквідацію залучено підрозділи 20-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Долинська та 27-ї пожежно-рятувальної частини смт Новгородка.

Рятувальники деблокували трьох осіб. Врятованих передали медикам швидкої допомоги.

ДТП на трасі Кропивницький – Кривий Ріг: двоє загиблих, 17 постраждалих

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