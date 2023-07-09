У Києві авто влетіло в АЗС, після чого стався вибух і почалася пожежа. З’явилося відео моменту аварії, а також оприлюднено фото наслідків події, передає НСН.

Відомо, що дорожньо-транспортна пригода сталася у Дніпровському районі Києва у неділю 9 липня. Відео масштабної пожежі з’явилося у Телеграм-каналах. Згодом подію прокоментував міський голова Віталій Кличко.

За словами мера, внаслідок цієї події в Дніпровському районі було повністю знищено заправку, її обладнання, а також автомобілі. Постраждали три людини – зараз вони в лікарнях з опіками різного ступеня тяжкості.

Пожежа, що виникла внаслідок удару легкової автівки в заправочну колонку, повністю знищила будівлю й наземне обладнання АЗС та 8 легкових авто. Трьох постраждалих з опіками різного ступеня госпіталізували медики, – розповів мер

У Києві авто влетіло в АЗС: відео моменту

У мережі з’явилося відео, на якому машина влітає у заправку, і одразу починається пожежа.

Фото наслідків ДТП на АЗС у Києві

У ДСНС показали фото наслідків моторошної ДТП у Дніпровському районі Києва 9 липня.

Тут зазначають, що о 15:09 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на Броварському проспекті, 29. Як виявилося, пожежа виникла на території автозаправної станції. О 16:35 пожежу було ліквідовано на площі 1 500 м.кв.

Внаслідок події постраждало троє людей, яких медики госпіталізували до лікувального закладу.

До гасіння залучалося 15 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 62 чоловіки особового складу.

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